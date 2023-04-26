ABD medyasından seçim ve Erdoğan analizi!

Yetkililerin incelemeleri, 6 Şubat depreminden sonra yaşananlara odaklandı. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala uluslararası toplum ülkedeki gelişmeleri dikkatle incelemeye devam ediyor. Amerika'nın önde gelen medya şirketlerinden Bloomberg tarafından kapsamlı olarak bir analiz/haber yayınladığı görüldü. "Erdoğan'ın en sadık destekçileri, seçimlerden önce sadakatlerini sorguluyor" başlığıyla yazılan haberde, "Erdoğan'ın en büyük sorunu" tanımlaması yapıldı. 6 Şubat depreminin ardından topluluklara yardım sağlanmasındaki gecikmelerin, depremden etkilenen bölgelerde yaygın bir infiale yol açtığı kaydedildi. Raporda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kırsal, muhafazakar güneydoğu kesiminde yıllarca siyasi olarak dokunulmazdı. 2018 seçimlerinde Erdoğan oyların üçte ikisini aldı. Müslüman köklerine dikkat çeken Erdoğan, bölgede bulunan muhafazakar seçmene ucuz söz ve kredi verdi." ifadelerine yer verildi.
50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 3,5 milyondan fazla kişinin evlerinden olduğu 6 Şubat depreminin ardından insanların yardım için ülkeye döndüğü ve Erdoğan hükümetinin yaşanan trajediyle başa çıkmakta zorlandığı kaydedildi. Yazıda, "Seçime 3 haftadan az bir süre kala, depremin ardından güçlü bir tepki ve yardım hareketinin olmaması ve ülke genelinde ise gıda ve kira fiyatlarının fırlaması Erdoğan'ı en zor seçimiyle karşı karşıya bıraktı. Erdoğan, 30 yılllık kariyerinin ilk yılında, makul bir şekilde seçimi kaybedebilir veya parlamentoda çoğunluğu kazanabilirdi." şeklinde ifadeler kullanıldı.