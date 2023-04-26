DÜNYA
26 Nisan 2023 - 16:19

ABD medyasından seçim ve Erdoğan analizi!

14 Mayıs'a on sekiz gün kala ABD'nin en büyük medya şirketlerinden biri olan Bloomberg tarafından kapsamlı bir analiz raporu yayınladı. "Erdoğan'ın en sadık destekçileri, seçimlerden önce sadakatlerini sorguluyor" başlığıyla yazılan haberde, "Erdoğan'ın en büyük sorunu" deniyor.

DÜNYA
26 Nisan 2023 - 16:19
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ABD medyasından seçim ve Erdoğan analizi!


Yetkililerin incelemeleri, 6 Şubat depreminden sonra yaşananlara odaklandı. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala uluslararası toplum ülkedeki gelişmeleri dikkatle incelemeye devam ediyor. Amerika'nın önde gelen medya şirketlerinden Bloomberg tarafından kapsamlı olarak bir analiz/haber yayınladığı görüldü. "Erdoğan'ın en sadık destekçileri, seçimlerden önce sadakatlerini sorguluyor" başlığıyla yazılan haberde, "Erdoğan'ın en büyük sorunu" tanımlaması yapıldı.

6 Şubat depreminin ardından topluluklara yardım sağlanmasındaki gecikmelerin, depremden etkilenen bölgelerde yaygın bir infiale yol açtığı kaydedildi. Raporda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kırsal, muhafazakar güneydoğu kesiminde yıllarca siyasi olarak dokunulmazdı. 2018 seçimlerinde Erdoğan oyların üçte ikisini aldı. Müslüman köklerine dikkat çeken Erdoğan, bölgede bulunan muhafazakar seçmene ucuz söz ve kredi verdi." ifadelerine yer verildi.



ABD medyasından seçim ve Erdoğan analizi!

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 3,5 milyondan fazla kişinin evlerinden olduğu 6 Şubat depreminin ardından insanların yardım için ülkeye döndüğü ve Erdoğan hükümetinin yaşanan trajediyle başa çıkmakta zorlandığı kaydedildi.

Yazıda, "Seçime 3 haftadan az bir süre kala, depremin ardından güçlü bir tepki ve yardım hareketinin olmaması ve ülke genelinde ise gıda ve kira fiyatlarının fırlaması Erdoğan'ı en zor seçimiyle karşı karşıya bıraktı. Erdoğan, 30 yılllık kariyerinin ilk yılında, makul bir şekilde seçimi kaybedebilir veya parlamentoda çoğunluğu kazanabilirdi." şeklinde ifadeler kullanıldı.

'DEPREMZEDELER HALA ÖFKELİ'

Bloomberg de deprem bölgesinde bulunarak ayrıca orada yaşananları da bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşaat makineleri kent merkezinden molozları taşırken sevdiklerini, evlerini ve işlerini kaybedenler, hükümetin 'yüzyılın felaketi'ne gecikmiş yardımına kızgınlığını sürdürüyor." dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞINI KAZANIP PARLAMENTOYU KAYBEDERSE...'

Bloomberg, seçimden sonraki olası senaryolara da bakıyor. “Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanır ancak meclis çoğunluğunu kaybederse, muhalefet bloğunda olan milliyetçileri ikna etmek için çalışabilir veya ülkeyi kararnamelerle yönetebilir. Sahip olduğu güçle yine etkili lider olabilir ancak parlamento ile yaşadığı gerilimler istikrarsızlık yaratabilir.

 Bu seçimlerde genç seçmenin etkisinin büyük olacağını vurgularken, “Toplam 61 milyon seçmenin 5 milyondan fazlası gibi bir kesim ilk kez oy kullanacak. Her iki durumda da sonuç, yeni seçmenlerin etkisiyle belirlenecek.

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Elvan ÇILDIR
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