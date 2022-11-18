ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?

2022 yılının son faiz toplantısı gerçekleşmesine az bir zaman kala yıl sonu kararların ne yönde olacağı merak konusu oldu. Faiz indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin merak edilenler karşısında gözler FED faiz toplantısına çevrildi. FED faiz karar toplantısı ne zaman?
FED FAİZ KARAR TOPLANTISI NE ZAMAN?FED resmi sitesinde yer alan bilgilere göre düzenlenecek olan faiz karar toplantısı için tarih belirlendi. Yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecektir. Düzenlenecek olan FED toplantısında yeni yıldaki ekonomik durumlar ise ön planda tutulacak. 14 Aralık saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı yaparak alınan kararlar üzerine açıklama yapacak.
EKİM FED FAİZ KARARI
FED faiz toplantısında alınan kararlar üzerine faiz beklentilerinde 74 baz puan artırarak yüzde 3.75 ve 4 arasında yükseltildiği açıklandı. Bankanın aldığı bu karar doğrultusunda ise üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışına gidildiği belirlendi.