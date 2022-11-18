EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 11:22

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?

ABD Merkez Bankası tarafından faiz kararı için geri sayım başlarken bu yılın son faiz toplantısı olacağı da belirlendi. Ekim ayı verilerine bakarak 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ve 4 arasında yükseltildiği açıklandı. Bunun üzerine yılın son FED toplantısı ne zaman? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 11:22
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ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?


2022 yılının son faiz toplantısı gerçekleşmesine az bir zaman kala yıl sonu kararların ne yönde olacağı merak konusu oldu. Faiz indirimi yapılıp yapılmayacağına ilişkin merak edilenler karşısında gözler FED faiz toplantısına çevrildi. FED faiz karar toplantısı ne zaman?

FED FAİZ KARAR TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED resmi sitesinde yer alan bilgilere göre düzenlenecek olan faiz karar toplantısı için tarih belirlendi. Yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecektir. Düzenlenecek olan FED toplantısında yeni yıldaki ekonomik durumlar ise ön planda tutulacak. 14 Aralık saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı yaparak alınan kararlar üzerine açıklama yapacak.

EKİM FED FAİZ KARARI



FED faiz toplantısında alınan kararlar üzerine faiz beklentilerinde 74 baz puan artırarak yüzde 3.75 ve 4 arasında yükseltildiği açıklandı. Bankanın aldığı bu karar doğrultusunda ise üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışına gidildiği belirlendi.

FAİZ ORANINDA 375 BAZ PUANI

Koronavirüs salgından sonra ekonomik toparlanmalar yüksek enflasyon baskısıyla 2021 yılının ilk çeyreğinde para politikası olarak değiştirildi. Rusya ve Ukrayna arasında ki savaş ve Kovid-19 salgını karşısında karantinalar başlarken çeşitli önlemlerde yapıldı. Mart ayında varlık alım operasyonu tamamlanırken yapılan toplantı da 25 baz puan artışıyla uzun zaman sonra ilk kez faiz artırımı yapıldı.

2000 yılından bu zamana kadar en hızlı faiz artırımı gerçekleşmesinin ardından haziran toplantısında ise 75 baz puan ile artılarak gözler temmuz eylül toplantılarına çevrildi. Kasım ayıyla beraber Fed faizleri mart ayından bu zamana kadar 375 baz puan artırıldı.  

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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