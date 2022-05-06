EKONOMİ
06 Mayıs 2022 - 10:10

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının açıklamasıyla altında dalgalanmalar başladı

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı.FED faiz kararının açıklamasıyla altın fiyatlarında dalgalanma başlamıştı.Yeni haftada altın fiyatları merak edildi.

EKONOMİ
06 Mayıs 2022 - 10:10
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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının açıklamasıyla altında dalgalanmalar başladı
Fed geçtiğimiz günlerde 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Fed’in faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlilik başladı. Altın fiyatlarında gerçekleşen bu dalgalanma ile yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyorlar. 

FED’İN FAİZ KARARI SONRASI ALTINDA HAREKETLİLİK 
Fed’in faiz toplantısının ardından Jerome Powell’ın açıklamaları piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Fed Açık Piyasa Komitesi, 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Alınan karar ile 22 yılın ardından ilk kez bu oranda bir faiz artırım kararı alınmış oldu. Fed faiz kararı sonrası ise altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Piyasalardaki hareketlilik ise vatandaşların yakın takibinde. İşte güncel altın fiyatları; 
6 MAYIS 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 
GRAM ALTIN FİYATI
GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 896,84 SATIŞ FİYATI: 897,03
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.460,99 SATIŞ FİYATI: 1.493,94
YARIM ALTIN FİYATI
YARIM ALTIN ALIŞ FİYATI: 2.912,85 SATIŞ FİYATI: 2.987,88
TAM ALTIN FİYATI
TAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 6.026,59 SATIŞ FİYATI: 6.176,78
ONS ALTIN FİYATI
ONS ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.876 SATIŞ FİYATI: 1.876

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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