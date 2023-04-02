DÜNYA
02 Nisan 2023 - 19:13

ABD'nin 8 eyaleti hortum felaketiyle yerle bir oldu: Onlarca ölü var!

ABD'ye bağlı 8 eyalette etkili olan kasırga ve fırtınalar en az 26 kişinin ölümüne neden olurken çok sayıda kişiyi de yaraladı.

DÜNYA
02 Nisan 2023 - 19:13
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ABD'nin 8 eyaleti hortum felaketiyle yerle bir oldu: Onlarca ölü var!


Kasırgalar ve şiddetli fırtınalar Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortabatı ve Güneyini vururken en az 26 kişi öldü ve çok daha fazlası yaralandı.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, son 24 saatte Arkansas, Mississippi ve Iowa eyaletlerinin yanı sıra Tennessee, Illinois ve Wisconsin dahil olmak üzere sekiz eyalette geniş alanları kapsadığı tespit edilen 57'den fazla hortum bildirildi.



ABD'nin 8 eyaleti hortum felaketiyle yerle bir oldu

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hortum felaketinden dolayı toplamda 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken can kaybı sayısının artmasından endişe duyulduğu aktarıldı. Ölenlerin 9'unun Tennessee eyaletinden 5'inin Arkansas eyaletinden 3'ünün de Illinois eyaletinden olduğu bildirildi. Memphis'te 2, Memphis'te 3, Mississippi ve Alabama'da ise 1 kişi hortum nedeniyle hayatını kaybetti.

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