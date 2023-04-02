ABD'nin 8 eyaleti hortum felaketiyle yerle bir oldu: Onlarca ölü var!













26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kasırgalar ve şiddetli fırtınalar Amerika Birleşik Devletleri'nin Ortabatı ve Güneyini vururken en az 26 kişi öldü ve çok daha fazlası yaralandı. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, son 24 saatte Arkansas, Mississippi ve Iowa eyaletlerinin yanı sıra Tennessee, Illinois ve Wisconsin dahil olmak üzere sekiz eyalette geniş alanları kapsadığı tespit edilen 57'den fazla hortum bildirildi.Hortum felaketinden dolayı toplamda 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken can kaybı sayısının artmasından endişe duyulduğu aktarıldı. Ölenlerin 9'unun Tennessee eyaletinden 5'inin Arkansas eyaletinden 3'ünün de Illinois eyaletinden olduğu bildirildi. Memphis'te 2, Memphis'te 3, Mississippi ve Alabama'da ise 1 kişi hortum nedeniyle hayatını kaybetti.