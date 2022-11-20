Amerika'nın en yaşlı başkanı Joe Biden bugün 80 yaşına giriyor. Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden ailesinin Joe Biden'ın 80. yaş kutlamasını sade bir kahvaltıyla kutlayacaklarını söyledi. Görevde 80 yaşına giren ilk başkan olan Biden'ın doğum gününde halka açık bir etkinlik gerçekleştirimeyeceği bildirildi.
DÜNYA
20 Kasım 2022 - 23:42
ABD'nin 'en yaşlı başkanı' unvanına sahip Joe Biden yeni yaşını kutluyor!
ABD'nin "en yaşlı başkanı" olarak unvanlandırılan Joe Biden bugün 80 yaşına girdi. Biden'ın doğum gününde halka açık bir etkinlik düzenlenmediği bildirildi.
DÜNYA
20 Kasım 2022 - 23:42
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