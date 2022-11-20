ABD'nin 'en yaşlı başkanı' unvanına sahip Joe Biden yeni yaşını kutluyor!













BIDEN'IN BAŞKANLIK SEÇİMİNDE YENİDEN ADAY OLUP OLMAYACAĞI MERAK KONUSU

Amerika'nın en yaşlı başkanı Joe Biden bugün 80 yaşına giriyor. Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden ailesinin Joe Biden'ın 80. yaş kutlamasını sade bir kahvaltıyla kutlayacaklarını söyledi. Görevde 80 yaşına giren ilk başkan olan Biden'ın doğum gününde halka açık bir etkinlik gerçekleştirimeyeceği bildirildi.Diğer taraftan; Joe Biden'ın doğum günüyle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de Biden'ın 2024 başkanlık yarışına geri dönüp dönmeyeceği oldu. Ülkenin Cumhuriyetçi kesimi, Biden'ın "hem zihinsel hem de fiziksel olarak başkan olamayacak kadar yaşlı" olduğunu iddia ediyor, ancak Biden bu soruya sık sık "iyiyim" yanıtını veriyor.