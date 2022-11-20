DÜNYA
20 Kasım 2022 - 23:42

ABD'nin 'en yaşlı başkanı' unvanına sahip Joe Biden yeni yaşını kutluyor!

ABD'nin "en yaşlı başkanı" olarak unvanlandırılan Joe Biden bugün 80 yaşına girdi. Biden'ın doğum gününde halka açık bir etkinlik düzenlenmediği bildirildi.

DÜNYA
20 Kasım 2022 - 23:42
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ABD'nin 'en yaşlı başkanı' unvanına sahip Joe Biden yeni yaşını kutluyor!


Amerika'nın en yaşlı başkanı Joe Biden bugün 80 yaşına giriyor. Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden ailesinin Joe Biden'ın 80. yaş kutlamasını sade bir kahvaltıyla kutlayacaklarını söyledi.

Görevde 80 yaşına giren ilk başkan olan Biden'ın doğum gününde halka açık bir etkinlik gerçekleştirimeyeceği bildirildi.



Joe Biden bugün 80 yaşına girdi

BIDEN'IN BAŞKANLIK SEÇİMİNDE YENİDEN ADAY OLUP OLMAYACAĞI MERAK KONUSU

Diğer taraftan; Joe Biden'ın doğum günüyle ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de Biden'ın 2024 başkanlık yarışına geri dönüp dönmeyeceği oldu.

Ülkenin Cumhuriyetçi kesimi, Biden'ın "hem zihinsel hem de fiziksel olarak başkan olamayacak kadar yaşlı" olduğunu iddia ediyor, ancak Biden bu soruya sık sık "iyiyim" yanıtını veriyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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