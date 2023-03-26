DÜNYA
26 Mart 2023 - 10:34

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum 26 can aldı!

ABD'nin Mississippi kentinde kasırga ve şiddetli gök gürültülü fırtınalardan dolayı Mississippi'de 25 kişi, Alabama'da ise 1 kişinin ölümüne neden oldu. Çok sayıda ev ve araçta hasar meydana gelirken, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

DÜNYA
26 Mart 2023 - 10:34
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ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum 26 can aldı!
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Mississippi'nin Acil Durum Yönetimi Ajansı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, kasırga ve fırtına bir baba ve kızı da dahil olmak üzere 26 kişinin ölmesine neden oldu. 

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum 26 can aldı



Kurumun Twitter hesabı hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda eyalet genelindeki ölü sayısı doğrulanırken, "Onlarca yaralı ve dört kişinin kayıp olduğu" belirtilirdi ve "Maalesef bu sayıların daha da artması bekleniyor." denildi.

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum 26 can aldı

"HAYATINIZI KURTARMAK İÇİN HEMEN SAKLANIN"

Mississippi Valisi Tate Reeves, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hortumdan etkilenenlere tıbbi yardımın başladığını, ambulans ve aynı zamanda acil durum araçlarının seferber edildiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum 26 can aldı

Felaketten önce, eyaletin Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), "kasırganın Rolling Fork bölgesine doğru ilerlediği" uyarısında bulundu ve "Hayatınızı kurtarmak için şimdi saklanın" şeklinde bir açıklama yaptı.

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum 26 can aldı

Yapılan açıklamalarda ölü sayısının artması muhtemel göründüğü ifade edildi.

ABD'nin Mississippi eyaletini vuran hortum 26 can aldı

Kasırganın şiddetlendiği Alabama'da, Morgan County Acil Durum Yönetimi Departmanı tarafından bir kişinin öldüğüne dair bir açıklama yayınlandı.

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