DÜNYA
19 Nisan 2023 - 23:54

ABD'nin son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Halkbank hakkında kararını verdi!

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın ABD'de cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalmasına izin veren bir alt mahkeme kararını bozdu. Kararın hemen sonra Halkbank'ın hisselerinin yükseldiği görüldü.

DÜNYA
19 Nisan 2023 - 23:54
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ABD'nin son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Halkbank hakkında kararını verdi!
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ABD Yüksek Mahkemesi tarafından bir süredir beklenen Halkbank ile ilgili karar neticelendirildi. ABD'nin son merci olan Yüksek Mahkeme Halkbank'ın cezai kovuşturmaya karşı bağışık olmadığı yönünde karar verirken, Yargıtay'dan Halkbank'ın davanın reddi talebinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son yargı organı olan Yüksek Mahkeme Halkbank'ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası uyarınca davayı reddetme talebini değerlendirdi.



ABD'nin son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Halkbank hakkında kararını verdi

HALKBANK TARAFINDAN YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Bu nedenle Yüksek Mahkeme, Halkbank'ın "Yabancılar Bağışıklığı Yasası" uyarınca cezai kovuşturmaya karşı bağışık olduğu yönündeki itirazı reddetmiştir. Yargıtay, Yabancı Devlet Bağışıklığı Yasası'nın ceza davalarında geçerli olmadığına karar verdi, ancak New York Temyiz Mahkemesi'nden Halk Bankası'nın teamül hukuku temyizini yeniden değerlendirmesini istedi.

Halkbank, Yabancı Devlet Tazminat Yasası kapsamında haklarında açılan davanın reddi için başvurdu. Yargıtay, söz konusu önergeyi değerlendirmek üzere Ocak ayında tarafları dinledi.

Banka, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekle" suçlanıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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