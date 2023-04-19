ABD Yüksek Mahkemesi tarafından bir süredir beklenen Halkbank ile ilgili karar neticelendirildi. ABD'nin son merci olan Yüksek Mahkeme Halkbank'ın cezai kovuşturmaya karşı bağışık olmadığı yönünde karar verirken, Yargıtay'dan Halkbank'ın davanın reddi talebinin yeniden değerlendirilmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son yargı organı olan Yüksek Mahkeme Halkbank'ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası uyarınca davayı reddetme talebini değerlendirdi.
DÜNYA
19 Nisan 2023 - 23:54
ABD'nin son yargı merci olan Yüksek Mahkeme, Halkbank hakkında kararını verdi!
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın ABD'de cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalmasına izin veren bir alt mahkeme kararını bozdu. Kararın hemen sonra Halkbank'ın hisselerinin yükseldiği görüldü.
DÜNYA
19 Nisan 2023 - 23:54