ABD-Rusya arasında saldırı gerilimi













Kremlin sözücüsü Peskov, "saldırının arkasında ABD var" iddiasını gündeme getirdi. Peskov, bu tür saldırılara ilişkin kararların Kiev'de değil, Washington'da alındığını ve Kiev'in sadece söylenenleri yaptığını iddia etti. Peskov, Rusya'nın çıkarlarına uygun adımlar atacağını da söylerken kentte dron uçuşu da yasaklandı.Kremlin sözcüsünün açıklamalarına ABD'den yanıt gecikmedi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Peskov'u yalancılıkla suçladı. Kirby, henüz ne olduğunu bilmediklerini, saldırı ile kendilerinin bir alakası olmadığını ve Peskov'un yalan söylediğini belirtti.Kremlin'deki saldırının ardından Rusya lideri Putin ise ilk kez kameraların karşısına geçti. Putin, Kremlin'de Ekonomik Kalkınma Bakanı ile bir araya geldi. Gözler ise Rusya'nın atacağı adıma çevrilmişken, Ukrayna'ya yönelik dron saldırıları gerçekleşti. Ukrayna 24 drondan 18'nin düşürüldüğünü açıkladı. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borell, Rusya'ya tansiyonu yükseltecek adımlar atmaktan kaçınma çağrısında bulundu...