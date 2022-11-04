ABD verileri açıklandı! İşsizlik oranı yüzde 3.7 çıktı piyasada hareketlilik başladı













Uluslararası piyasalarda yer alan verilere göre ABD tarım dışı istihdam Ekim ayı verilerine 261 bin ile tahminlerinde üzerinde yer aldığı gözlemlendi. Bununla beraber ise işsizlik oranı 3.7 olarak kayıtlarda yerini aldı. Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre tarım dışı istihdam ayındaki veriler şaşırttı. ABD işgücü piyasasında yavaşlanmasıyla beraber güçlü kalmak harekete geçildiği belirtildi. Özel sektör üzerindeki istihdam 233 bin ile piyasa beklentileri üst seviyelerde kalırken beklentinin 200 bin olduğu belirtildi. Kamu istihdamı 28 bin artış olarak açıklanırken imalat sektöründe bu veri 32 bine ulaşırken madencilik sektöründe ise farklılık gözlemlenmedi. Aynı zamanda işsizlik oranları ise beklenmedik veriler ile karşımıza çıkarken ABD'de işsizlik oranı 3.7 olarak açıklanırken beklenti ise 3.5 olduğu yönündeydi.ABD'de saatlik kazançlar artış gösterirken aylık yüzde 0.37 yıllık ise 4.73 olarak arttığı kayıtlarda yer aldı. Bununla beraber analistlerin yaptığı tahminler doğrultusunda aylık yüzde 0.3 yıllık ise 4.71 olacağı yönünde gerçekleşti. Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,3'ten yüzde 62,2'ye indi. Aylık istihdam artışı ise 2022 yılı boyunca ortalama 407 bine ulaştı. Bu veri, 2021'de aylık 562 bin civarında yer aldı.