Abdülkadir Ömür: Konferans Ligi'nde finale gitmek istiyoruz













Abdülkadir oldukça iddialı sözler!

UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan çıkamayna Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Son olarak taraftarı önünde oynadığı Ferencvaros karşılaşmasında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimizin aldığı bu skor gruptan çıkabilmesi adına yeterli olmadı.Trabzonspor'da camianın büyük beklentileri olan isimlerden biri olan Abdülkadir Ömür, Avrupa Ligi'ne veda edip, Konferans Ligi'nin kapısını aradıkları Ferencvaros karşılaşmasının ardından oldukça iddialı açıklamalarda bulundu.Bordo mavili ekibin genç yıldızı Abdülkadir, yaptığı açıklamalarda; 'Ferencvaros maçının öncesinde gruptan çıkmayı çok istediğimizi konuştuk. Maçı domine ederek bir galibiyet almamız gerektiğini söylüyorduk. Hesaplarımız aslında tuttu sahadan galibiyetle ayrıldık ama bu galibiyet Avrupa Ligi için bize yeterli olmadı. Bir önceki karşılaşmada bir beraberlik bile almış olsaydık gruptan lider çıkabilirdik ama olmadı... Artık kafamızı kaldırmamız gerekiyor, bundan sonra tamamen UEFA Konferans Ligi'ne odaklanmalıyız. Konferans Ligi tam bize göre diyebilirim. Orada finale kadar ulaşabilecek olan bir güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. ' ifadelerini kullandı.