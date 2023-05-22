Abdulkadir Selvi'den, Sinan Oğan iddiası: 'Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayacak!'

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 5.17'sini kazanan Atta İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, seçimlerin ikinci turunda kime destek vereceği konuyla kamuoyunda heyecan yarattı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda hangi tarafı destekleyeceğini bugün açıklaması bekleniyor. Hürriyet gazetesinde köşe yazısı yazan ve iktidira yakınlığı ile bilinen Abdulkadir Selvi, herkesin merakla beklediği açıklamaya ilişkin konuyla ilgili edindiği kulis arkası bilgileri köşe yazısında paylaştı.
SİNAN OĞAN, CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK VERECEK!
Sinan Oğan iddiası 'Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayacak!">
Aşağıda Selvi'nin yazısının bir bölümü yer almaktadır; "Aldığım bilgilere göre bugün Sinan Oğan, 28 Mayıs günü yapılacak ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayacak. Partilerin, terör örgütlerinin desteğinden dolayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini söyleyecek. Ama Sinan Ogan öylece bir açıklama yapmayacağı sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vardıkları anlaşmayı açıklayacağı söyleniyor. Mutabakat metninin ise 4 maddeden oluştuğu konuşuluyor. 1- Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmezliği. Türk tanımını Anayasa'dan çıkarma çabalarına izin verilmemes. 2- Her türlü terör örgütüyle, teröristle mücadele edilmesi. 3- Sığınmacıları bir plan çerçevesinde adım adım gönderilmesi. 4- ekonomi politikasını uluslararası piyasalara uygun olarak tasarlamak ve faiz politikasında daha esnek olmak.