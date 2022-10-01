Abdullah Avcı: Kayseri deplasmanında galip gelerek kayıpsız devam etmeliyiz!













Abdullah Avcı'dan kritik toplantı!

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Bordo mavili ekipte geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında son dakikada alınan galibiyetin mutluluğu halen yaşanmaya devam ederken, Teknik Direktör Abdullah Avcı ise futbolcularına uyarılarda bulundu.Trabzonspor'un başarılı teknik adamı Abdullah Avcı, Kayserispor ile oynayacakları zorlu karşılaşma öncesinde futbolcularına; 'Geçtiğimiz hafta Gaziantep maçında çok iyi bir kazanma arzunuz ve muhteşem bir hırsla oynadınız. Kayserrispor karşısında da aynı şekilde bir performans sergilemenizi bekliyorum. Kayseri maçını kazanarak yolumuza kayıpsız devam etmeliyiz. Bundan sonraki süreçte yoğun bir maç temposuna başlayacağız. Maç maç düşünerek ilerleyeceğiz. Yolun sonunda geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeniden şampiyonluğa uzanacağımıza eminim.' ifadelerini kullandı.