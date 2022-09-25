Abdullah Avcı'nın vazgeçilmez sol hattı













Spor Toto Süper Lig'de, son galibiyeti Gaziantep FK karşısında geriye düştüğü maçta 3-2 kazanarak kazanan bordo-mavililerde, Teknik Direktör Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'de en fazla Trezeguet ve Eren Elmalı isimlerine forma şansı verdi. Karadeniz ekibinin bu sezon ligde oynadığı 7 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan iki isim, Avcı'nın vazgeçilmez sol kanadı oldu.Trabzonspor, uzun süreden beri takımın sol hattında ciddi problemler yaşıyordu. Geçtiğimiz sezon savunmanın solunda İsmail Köybaşı, Denswill, Tröndsen ve Puchacz isimlerine şans veren Avcı, önde ise Nwakaeme'ye formayı veriyordu. Denswill dışında diğer isimlerle yollarını ayıran bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdrullah Avcı, bu hattı bu sezon ise tamamen yeniledi. Ligde, geride kalan 7 maçta tecrübeli çalıştırıcı savunmanın solunda Eren Elmalı'dan ve önünde ise Trezeguet isminde vazgeçmedi. İki oyuncu geride kalan maçların tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Eren Elmalı, bu sezon ligde 621 dakika sahada kalarak en fazla süre alan oyuncu oldu.