SPOR
07 Eylül 2022 - 10:57

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk Avrupa galibiyeti peşinde

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında bir ilki gerçekleştirerek, Avrupa kupalarında ilk galibiyetini almak istiyor.

SPOR
07 Eylül 2022 - 10:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Abdullah Avcı, Trabzonspor'da ilk Avrupa galibiyeti peşinde

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Avrupa arenasında ilk galibiyetini almak istiyor.

Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda da 2 karşılaşma olmak suretiyle 6 karşılaşmaya çıktı. Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Trabzonspor, Avcı döneminde baş bölgesinde geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-Off Turu'nda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya gözlerini yumdu. Trabzonspor, en son UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda da Kopenhag karşısında deplasmanda 2-1 yenilirken, Trabzon'da oynanan maç ise 0-0 berabere kaldı.

Gökmen Şahin

 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Galatasaray'da sıra Adama Trore ve James Rodriguez transferlerinde!
Galatasaray'da sıra Adama Trore ve James Rodriguez transferlerinde!
Göztepe’de Cisse transferi iptal oldu
Göztepe’de Cisse transferi iptal oldu
Trabzonspor Avrupa'da 142. maçına çıkacak
Trabzonspor Avrupa'da 142. maçına çıkacak
Rıza Çalımbay’ın Avrupa’daki 25. sınavı
Rıza Çalımbay’ın Avrupa’daki 25. sınavı
Sivasspor, Slavia Prag’ı konuk edecek
Sivasspor, Slavia Prag’ı konuk edecek
Şeref Eroğlu: 'Türk güreşinde yeni yüzler, yeni nefesler arıyoruz'
Şeref Eroğlu: 'Türk güreşinde yeni yüzler, yeni nefesler arıyoruz'
Son Haberler
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 165 bin 100 adet makarona el konuldu!
Kayseri'de kaçakçılık operasyonu: 165 bin 100 adet makarona el konuldu!
Domates ihracatında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartı getirildi
Domates ihracatında yeni dönem: Ticaret Bakanlığı'ndan izin şartı...
Galatasaray'da sıra Adama Trore ve James Rodriguez transferlerinde!
Galatasaray'da sıra Adama Trore ve James Rodriguez transferlerinde!
KYK yurtları yerleştirme sürecinde bir ilk! Bakan Kasapoğlu duyurdu..
KYK yurtları yerleştirme sürecinde bir ilk! Bakan Kasapoğlu duyurdu..
ÖSYM, 2022 YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme işlemlerini başlattı!
ÖSYM, 2022 YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme işlemlerini başlattı!
Okul kaygısının çözümü veli öğretmen iş birliğinde saklı
Okul kaygısının çözümü veli öğretmen iş birliğinde saklı
Firari FETÖ üyesi yakalandı!
Firari FETÖ üyesi yakalandı!
50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete düşürdü
50 kiloluk klima motorunu tek başına çalan kadın görenleri hayrete...
Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi
Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi
Yenikapı’daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Yenikapı’daki kazayla ilgili İETT şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Otomobil sürücüsü çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi
Otomobil sürücüsü çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi...
Göztepe’de Cisse transferi iptal oldu
Göztepe’de Cisse transferi iptal oldu
Eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü
Eli sopalı kadın önüne gelen erkeği dövdü
'Alkateryan Metodu ile hızlıca kilo vermek mümkün'
'Alkateryan Metodu ile hızlıca kilo vermek mümkün'
İstanbul Arel Üniversitesi TEKNOFEST 2022’de Türkiye 3.sü oldu
İstanbul Arel Üniversitesi TEKNOFEST 2022’de Türkiye 3.sü oldu