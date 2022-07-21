Abdullah Gül’den eğitim sistemine tepki! Eğitimde alarm zilleri çalıyor

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri’deki Abdullah Gül Üniversitesi’nin mezuniyeti töreninde sahneye çıktı. Törende konuşan Gül, Türkiye’nin bütün illerinde bir üniversite olduğunu belirterek, kaliteli okulların sayılarının arttırılması gerektiğini söyledi. Eğitimde kalitenin artırılmasının yolunun serbest piyasa ekonomisinden geçtiğini belirten Gül, alarm zillerinin çaldığını belirtti. Üniversiteye giriş sınavlarının sonucunun hiç iç açıcı olmadığını vurgulayan Gül, eğitime yatırım yaparak geleceğe yatırım yapılması gerektiğini belirtti. Dünyada hüküm süren atmosferin iyi olmadığını söyleyen Gül; savaş, küresel ısınma, iklim sorunu, silahlanma ve savaş gereçlerine çok fazla para harcandığını ve bunlara harcanan miktarların kalkınma, eğitim ve sağlık gibi sektörlere harcanması durumunda dünyanın çok farklı bir durumda olacağını dile getirdi.
Kötü gidişat içinde ülkelerin göz ardı etmemesi gerek en önemli faktörün eğitim olması gerektiğini işaret eden Gül, eğitimin en iyi yatırım olduğunu söyledi. Nitelikli insanlar yetiştirmenin yapılan en önemli yatırım olduğunun altını çizen Gül, eğitime verilen önceliğin bir ülkenin geleceğine verilen en önemli öncelik olduğunu belirtti. Beşeri sermayesine ağırlık veren ve güçlü olan ülkelerin problemleriyle kolayca başa çıktığını belirten Gül, bu ülkelerin insanlarının mutlu olduğunu ve demokrasilerinin güçlü olduğunu söyledi. Türkiye’nin bütün illerinde bir üniversite olduğunu ama asıl önemli olanın kaliteli üniversiteleri arttırmak olduğunu belirtti. Türkiye’nin de yapması gerekenin kaliteli eğitimi teşvik etmek olduğunu söyleyen Gül, serbest piyasa ekonomisi üzerinden örnek verdi. Gül, kaliteli ve iyi üniversiteleri arttırmanın her şehre bir üniversite yapmaktan daha önemli olduğunu vurguladı.
Mezuniyet töreninde konuşan Gül, okulu bitiren öğrencilere eğitimlerine hep devam etmelerini, kendilerini her zaman geliştirmelerini ve iyi insan olmak için çalışmalarını öğütledi. Törende ayrıca; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz da söz aldı. Törende Abdullah Gül, Çiçek, Çıkrıkçıoğlu ve Yılmaz, üniversite ile bölüm birincilerine diplomalarını takdim etti.