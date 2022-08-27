SPOR
27 Ağustos 2022 - 15:28

Abdurrahim Albayrak'dan Fenerbahçeli taraftara küfür olayı sosyal medyada gündem oldu

2019 senesinde Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçeli taraftarlara küfür etmesi gündem olmuştu. Peki olayın detayları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

SPOR
27 Ağustos 2022 - 15:28
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Abdurrahim Albayrak'dan Fenerbahçeli taraftara küfür olayı sosyal medyada gündem oldu


Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçeli taraftarlar ile konuşmaları sırasında küfür etmesi insanları şaşkına uğrattı. Peki Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlara küfür etmesi olayının detayları nelerdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Abdurrahim Albayrak'ın taraftara küfür etmesi şaşkına uğrattı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak görev yapmakta olan Abdurrahim Albayrak FaceTime üzerinden kendisine gelen bir arama aldı ve taraftar kendisine Fenerbahçe tezahüratları yaparak Falcao ile ilgili sorular sordu. Albayrak ise bu soru sonrasında kendini tutamadı ve küfür etmeye başladı. Sosyal medyada yayılan videoda aramayı yapan taraftar da Albayrak'a aynı tavrı sergileyip küfür ediyor ve aramayı sonlandırıyor. Galatasaray taraftarı ise Albayrak'ın bu tutumu karşısında şaşkınlığa uğradı. 



EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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