Abdurrahim Albayrak'dan Fenerbahçeli taraftara küfür olayı sosyal medyada gündem oldu







Abdurrahim Albayrak'ın taraftara küfür etmesi şaşkına uğrattı







Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçeli taraftarlar ile konuşmaları sırasında küfür etmesi insanları şaşkına uğrattı. Peki Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlara küfür etmesi olayının detayları nelerdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak görev yapmakta olan Abdurrahim Albayrak FaceTime üzerinden kendisine gelen bir arama aldı ve taraftar kendisine Fenerbahçe tezahüratları yaparak Falcao ile ilgili sorular sordu. Albayrak ise bu soru sonrasında kendini tutamadı ve küfür etmeye başladı. Sosyal medyada yayılan videoda aramayı yapan taraftar da Albayrak'a aynı tavrı sergileyip küfür ediyor ve aramayı sonlandırıyor. Galatasaray taraftarı ise Albayrak'ın bu tutumu karşısında şaşkınlığa uğradı.