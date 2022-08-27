Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçeli taraftarlar ile konuşmaları sırasında küfür etmesi insanları şaşkına uğrattı. Peki Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlara küfür etmesi olayının detayları nelerdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SPOR
27 Ağustos 2022 - 15:28
Abdurrahim Albayrak'dan Fenerbahçeli taraftara küfür olayı sosyal medyada gündem oldu
2019 senesinde Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçeli taraftarlara küfür etmesi gündem olmuştu. Peki olayın detayları nedir? Tüm detaylar haberimizde.
SPOR
27 Ağustos 2022 - 15:28
EDİTOR
İlginizi Çekebilir