Abisi Taha Duymaz'ın hesabından paylaştı ortalık karıştı! Dilan Polat bu sözlerle esti gürledi!







DİLAN POLAT TEPKİ GÖSTERDİ







6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da enkaz altında kalan fenomen Taha Duymaz'ın arama kurtarma çalışmaları için Dilan Polat büyük çaba göstermişti. Peki o süreçte neler yaşandı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında iş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat deprem bölgesine gitmiş, Hatay'a gittiği zaman fenomen Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı yerden video yayınlayarak arama kurtarma çalışmaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Günler sonra Taha Duymaz'ın, kardeşi Melek Duymaz'ın, halası ve eniştesinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Duymaz ailesi günler sonra Taha Duymaz'ın şahsi hesabından bir paylaşım yaptı ve paylaşımlarında kardeşlerinin üstünden bu durumda bile prim kasıldığını iddia ederek yalnızca CZN Burak'a teşekkür ettiklerini söylediler.Bu sözler birçok takipçi tarafından Dilan Polat'a söylendiği düşünülürken Polat sessizliğini bozdu ve bir paylaşım yaptı. Dilan Polat yaptığı paylaşımda 'Anlatmak istediğim söylemek istediğim her şeyi görerek anlayacaksınız. Allah ailenin de hayırlısını versin hepimize. Hayırlı kardeş hayırlı aile. Ayrıca kulağınıza da küpe yapın iyilikten hep maraz doğar. Nokta. Hep söylediklerimde haklı çıktım.' dedi. Aynı zamanda Dilan Polat, Taha Duymaz'ın abisi tarafından yapılan paylaşımla ilgili de 'Sizin teşekkürünüz zerre umurumda değil. Biz ne yaptıysak Taha için yaptık. Bir dursaydınız da 40'ı çıksaydı çocuğun, vefat eden birinin hesabını kullanmak.. Ayrıca Zeynep abla orada size çok şükür ki ve buna ne yazık ki şükrediyoruz cansız bedenini verdi ki bir mezarları oldu. Enişteniz, halanız orada kaldı, kimse bakmadı cesetlerine. Zeynep abla durdu, orada o kadın olmasa kimsesizler mezarlığına gideceklerdi. Bana neden bu gareziniz iyi biliyorum. Sizlerin amacını bilip konuştuğum için. Allah Taha'nın ve vefat eden tüm ailesinin mekanını cennet eylesin. Tahacığım seni çok seviyorum ama ben bu hesabı takipten çıkıyorum. Böyle bir şey görmeye tahammülüm yok. Seni çok seviyorum mekanın cennet olsun.' yorumunu yaptı.