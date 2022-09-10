YAŞAM
10 Eylül 2022 - 07:08

Abisine küfür eden mesai arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Konya'da bir kişi, servis aracı olarak kullandıkları kamyonette hareket halinde oldukları sırada abisine küfür ettiği gerekçesiyle mesai arkadaşını tabancayla vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs, yaşamını yitirdi.

YAŞAM
10 Eylül 2022 - 07:08
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Abisine küfür eden mesai arkadaşını silahla vurarak öldürdü


Olay, 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer E., aynı iş yerinde çalışan mesai arkadaşı Abdullah Ersen ile servis olarak kullanılan 35 RN 516 plakasına sahip kamyonette ağabeyi Eğemen E.'ye küfür ettiği gerekçesiyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Tamer E., yanında bulundurduğu tabancayla 29 yaşındaki Abdullah Ersen'e 4 el ateş ederek araçtan ayrıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri yollandı. Ağır yaralanan Abdullah Ersen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah Ersen, yapılan müdahalelere rağmen Abdullah Ersen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.



Şüpheli olay mahalinde yakalandı

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli Tamer E.'yi yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısını cadde üzerinde kaçarken yakalayarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen cinayet zanlısının, tabancayla vurarak öldürdüğü mesai arkadaşı ile abisi arasında bundan önce husumet bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olaydan 2 saat önce şüpheli Tamer E.'nin kullandığı kamyonetle yanında öldürdüğü arkadaşı Abdullah Ersen varken merkez Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde maddi hasarlı kazaya karışarak olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
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