MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 14:38

Abisini kaybeden sanatçıdan büyük sitem

Yakın zamanda covid sebebiyle abisini kaybeden Alişan’dan büyük sitem…

MAGAZİN
18 Aralık 2022 - 14:38
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Abisini kaybeden sanatçıdan büyük sitem


Şarkıcı Alişan geçtiğimiz yıl kardeşini covid sebebiyle kaybetmiş. Yeğenleri ve yengesine sahip çıkmıştı. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçen Alişan sosyal medya hesabından sitem etti. Virüsün hala geçmemesi sebebiyle sitem etti. Paylaşımına destek yağdı. Kardeşini kaybetmenin acısıyla uzun süre sorunlar yaşayan Alişan kardeş acısına hala alışabilmiş değil. Aşı ve virüsün yeni varyantları ile devam etmesi şarkıcının canına tak etmiş durumda. Alişan

İşte şarkıcının sosyal medya hesabında paylaştığı sitemi. Alişan



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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