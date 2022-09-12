YAŞAM
12 Eylül 2022 - 14:09

Ablasının ilişkisine karşı çıkan kardeş 2 kişiyi yaraladı

Ankara'da bir kişi, ilişkilerini kabul etmediği ablası ile erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaralayarak kayıplara karıştı.

YAŞAM
12 Eylül 2022 - 14:09
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Ablasının ilişkisine karşı çıkan kardeş 2 kişiyi yaraladı

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 335. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, S.A., ablası G.S.'nin erkek arkadaşı E.K. ile olan ilişkisine ve aynı evde yaşamalarına itiraz etti. Elindeki pompalı tüfekle çiftin yaşadığı apartmanı basan S.A., ablası ile erkek arkadaşına 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay mahaline polis ve sağlık personelleri yollandı. Vücuduna isabet eden saçmalar sonucu yaralanan G.S. ve E.K. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan saldırgan S.A.'nın yakalanması içinse çalışma başlatıldı.

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Haber Editörü
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