Abu Dabi'de tenis şöleni başlıyor. Birçok yıldız raket korta çıkacak...













2022'nin son günlerine gelirken Abu Dabi'de dünya yıldızları karşı karşıya gelecek. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios, sakatlıktan dönen Alexander Zverev, Rolex Masters kazanan Holger Rune; dünya 1 numarası Iga Swiatek, Wimbledon'da mutlu sona ulaşan Elena Rybakina, Anett Kontaveit, Caroline Garcia ve daha fazlası bu hafta Abu Dabi'de mücadele edecek. Turnuvada tek erkekler, tek kadınlar ve karışık çiftler maçları oynanacak. Novak Djokovic, salı, çarşamba ve cuma günü korta adım atacak. Sırp raket; sırasyla Alexander Zverev, Nick Kyrgios ve Felix Auger-Aliassime ile kozların paylaşacak.2022 yılını tamamladıktan sonra teniste gözler Avustralya Açık'a çevrilecek. Bu sezon Avustralya vizesini cebine koyabilen Djokovic ve kadınlarda dünya 1 numarası Iga Swiatek, şüphesiz 2023'ün ilk Grand Slam'inin mutlak favorileri. Sakatlıklarla boğuşan İspanyol raketler Rafael Nadal ve Carlos Alcaraz ise Avustralya'da bir aksilik olmazsa mücadele edecekler.