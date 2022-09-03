YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:18

Aç Kalan Tilki Güpegündüz Mahalleyi Dolaştı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde güpegündüz saatlerde aç olduğu için yaşam alanından mahalleye inen tilki, evlerin bahçesine girerek karnını doyurdu.

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 11:18
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Aç Kalan Tilki Güpegündüz Mahalleyi Dolaştı


Denizli'nin Pamukkale ilçesinde güpegündüz saatlerde aç olduğu için yaşam alanından mahalleye inen tilki, evlerin bahçesine girerek karnını doyurdu.



Pamukkale ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi' nde aç kalan bir tilki yaşam alanından kopup güpegündüz saatlerde şehre indi. Bölgede gezen tilki, önüne çıkan evlerin etrafında dolanarak yiyecek aradı. Karşısına çıkan vatandaşları umursamayan tilki, rahat hareketleriyle şaşırttı.





Vücudunun bazı bölgelerinde yara izleri olan tilkiyi gören Doç. Dr. Devrim Alkaya, kısa süre panik yaşadı. Tilkinin zararsız olduğunu farkına varan Akkaya, bir müddet yiyecek arayan hayvanı izledi. Bir süre evin bahçesini dolaşan tilki, bundan sonra gözden kayboldu.



Tilkinin kendi evlerinin bahçesine girdiğini de belirten Doç. Dr. Devrim Alkaya, “Tilkinin sürekli aynı saatlerde mahallede geziyor. Bazı duyarlı mahalle sakinlerinin yemek vermesinden dolayı bölgeyi terk etmiyor ve zararsız bir tilki, ama bir ayağı sakat ve bu nedenden dolayı tedaviye ihtiyacı var” dedi.

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