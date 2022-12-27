AC Milan'ın efsane golcüsü Andrey Shevchenko, İtalya günlerini yad etti













2000'li yıllarda AC Milan, birçok futbol romantiğinin gönlünden taht kurmuş bir takımdı. Geçmişiyle ve o dönemki oyuncularıyla, onlara hayran olmamak elde değildi. Her ne kadar geçen sene şampiyon olsalar da yakın geçmişte felaket bir dönemden geçtiler. Son şaşaalı günlerin fenomen ismi Andrey Shevchenko da o güzel günleri unutabilmiş değil. Ukrayna'nın yetiştirdiği belki de en büyük sporcu olan Andrey Shevchenko, Milan'daki son döneminde yaşadığı bir anıyı anlattı: "Evim San Siro'ya çok uzak olmayan Via Ravizza'daydı ve bir akşam Beckham, Favalli ve Nesta ile birlikte küçük bahçede futbol oynadık. Top birkaç defa duvarın diğer tarafına, komşunun çimlerine düştü. O zaman çocuk gibi 'Top!' diye bağırdık ama kimse cevap vermedi. Neyse ki yenilerini çıkarabileceğimiz bir zulamız vardı... Bir ara kapı zilinin çaldığını duyduk. Birbirimizin gözlerinin içine baktık ve şöyle düşündük: Belki de birileri yaptığımız haylazlıktan rahatsız oldu ve bunu bize söylemeye geldi... Aslında kapıyı açtığımızda komşumuzu kapının önünde dururken bulduk. Elinde dört topla, bir hokkabaz gibi görünüyordu.Affedersiniz çocuklar, bunlar sizin mi? Evet, Paolo... Paolo Maldini. Komşum Paolo Maldini'ydi." Maldini ailesi için Milan bir şehirden, bir takımdan, bir hayattan daha fazlası. Geçen yılla birlikte üç kuşak Maldini, AC Milan'la Serie A şampiyonluğu yaşamış oldu. Bu aile dünyadan uçup gitmediği sürece kalpleri siyah kırmızı için atacağı kesin.