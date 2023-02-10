Acele borç para arayanlara o bankadan destek: Tek şartla verecek

Ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlara düşük faizli kredi imkanı Halkbank'tan geldi. En çok da emekliler göz önünde bulundurularak ortaya konulan bu kampanya ile vatandaşlar 50 bin lirayı bulan kredi alabilecek. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi olanların yüzü gülecek. Nakit paraya sıkışan vatandaşlar 36 ay vade ile kredi alabilecek. Faiz oranları ise emeklilerin kredi notlarına göre değişecek.
Başvuru şartları
Faiz oranı yüzde 1,94 olan krediye başvurmak için; 18 yaşını dolduran, Türk vatandaşı olan, düzenli gelir elde eden, bankaya borcu bulunmayan vatandaşlar günün her saatinde Halkbank Mobil uygulamasından başvuruda bulunabilir. Aranan en önemli şart ise vatandaşların emekli olması.