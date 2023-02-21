Acele eden indirimi kapar! 3 gün süresi var 8’Li tuvalet kağıdında 44 TL indirimle sadece o markette







O MARKETTE TUVALET KAĞIDI 44 TL!







O markette indirim için son 3 gün kaldı. tuvalet kağıtları için indirimli fiyat belirlendi. 12-24 Şubat 2023 tarihleri arasında indirim o marketten geldi. Kampanya dahilinde 10 TL üzeri alışverişte tuvalet kağıdında büyük indirim başladı. 8'li tuvalet kağıdı indirimli fiyatı nedir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.A101 marketlerinde 12-24 Şubat 2023 tarihleri aralarında büyük indirimin olduğu katalog yayınlandı. 10 TL üzeri alışveriş yapanlarda tuvalet kağıdında büyük indirim imkanı sunuldu.10 TL üzeri alışverişlerde 8'li tuvalet kağıdı A101 Marketlerinde 44,90 TL olarak belirlendi.A101 Marketlerinde yayınlanan katalogda 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirimler yayınlandı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli olacak ürünler şu şekildedir: -Tukaş Yağlı Sele Siyah Zeytin 44,95 TL -Tukaş Kalamata Usulü Kırma Yeşil Zeytin 44,95 TL -Tukaş Kırma Yeşil Zeytin 44,95 TL -Yayla Osmancık Yerli Pirinç 29,90 TL -Albeni XXL Karamelli Çikolata 32,95 TL -Oreo Kremalı Kakaolu Bisküvi 28,50 TL -Haribo Keyif Paketi Yumuşak Şeker 29,95 TL -Didi Şeftali Aromalı Soğuk Çay 34,95 TL -Selpak Parfümlü Tuvalet Kağıdı 8'li 45 TL -Sofia Parfümlü Tuvalet Kağıdı 8'li 45 TL -Selpak Papia Kağıt Havlu 6'lı 45 TL -Papia İpek Özlü Kağıt Havlu 8'li 59 TL -Mayısbelline Maskara 45 TL -L'Oreal Nemlendirici Krem 45 TL -Ahir Tam Yağlı Tost Peyniri 125,50 TL -Nimet Kurabiye Çeşitleri 21,95 TL -Eti Paykek Şekl-i Şahane Çikolata soslu Fındıklı Kek 20,95 TL -Çaykut Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 72 TL -Akmina C Vitaminli Limonlu Maden Suyu 21 TL Erpiliç Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 73,95 TL -Yöremce Mercimek Kırmızı Yaprak 56,90 TL -Tukaş / Burcu Domates Salçası 36,50 TL -Pril Bulaşık Deterjanı 32,50 TL -Porçöz Pas Ve Kireç Çözücü 19,95 TL ürünlerinde indirimli fiyatlar bu şekilde belirlendi.