Finans
30 Mart 2023 - 10:45

Acele toplu para arayanlar dikkat! O banka 90 gün ödemesiz 125.000 TL kredi veriyor: Başvurular başladı

Banka, kamu ve özel sektör personellerine 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi kampanyası duyurdu. 125.000 Türk Lirasına kadar ihtiyaç kredisi detaylar merak konusu oldu. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
30 Mart 2023 - 10:45
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Acele toplu para arayanlar dikkat! O banka 90 gün ödemesiz 125.000 TL kredi veriyor: Başvurular başladı
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Bitmek bilmeyen kredi kampanyalarında ihtiyaç kredisi alanında mükemmel fırsatlar sunan banka, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasıyla müşterilerini sevindirdi. 125 bin Türk Lirasına varan kampanya kapsamında başvuru yapanların yararlanacağı ifade edildi. Peki 3 ay ertelemeli kredi kampanyasının şartları neler? İşte detaylar…

VAKIFBANK'TAN 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

Bankaların kredi kampanyası kesintisiz devam ederken, Vakıfbank'tan yeni bir ihtiyaç kredi kampanyası haberi geldi. Vakıfbank, müşterilerine sunduğu birçok avantajlı indirimle de farkını bir kez daha kanıtladı. Müşteri odaklı banka, müşterilerinin ne istediğini bilerek kampanya sunmaya devam ediyor.



vakıfbank

Vakıfbank'ın yeni kampanyası yoğun ilgi gördü. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasını açıklayan banka, kampanya şartlarını tek tek paylaştı. Vakıfbank, emekliler, kamu ve özel sektör çalışanları dahil olmak üzere uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullandıracağını duyurdu.

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

İhtiyaç kredisi kapsamında talep edilen kredi, 3 ay ödemesiz dönem boyunca her ay eşit geri ödeme seçeneğine sahiptir. Ayrıca aynı büyüklükte aylık ödemeler sunulmaktadır. Taksit oranları arttıkça veya azaldıkça ödeme planı oluşturulabilir. Bunun istenirse 3 ayda bir eşitlenecek şekilde ayarlanabileceği ve son taksit veya değişken taksit olarak oluşturulabileceği bilinmektedir.

İhtiyaç kredisi için azami kredi vadesi 36 ay olup 3000 ila 125000 Türk Lirası arasındadır.

İhtiyaç kredisinin büyüklüğü vadeye göre değişiklik gösterebilmektedir. Vakıfbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına göre faiz oranları yüzde 1,57'den başlıyor. Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi talebi SMS ile yapılmaktadır. 5724'e KREDİ yazarak TC numaranızı, doğum tarihinizi ve aylık gelirinizi içeren bir SMS gönderirseniz başvurmuş olursunuz.

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