Acele toplu para arayanlar dikkat! O banka 90 gün ödemesiz 125.000 TL kredi veriyor: Başvurular başladı

Bitmek bilmeyen kredi kampanyalarında ihtiyaç kredisi alanında mükemmel fırsatlar sunan banka, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasıyla müşterilerini sevindirdi. 125 bin Türk Lirasına varan kampanya kapsamında başvuru yapanların yararlanacağı ifade edildi. Peki 3 ay ertelemeli kredi kampanyasının şartları neler? İşte detaylar…
VAKIFBANK'TAN 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASIBankaların kredi kampanyası kesintisiz devam ederken, Vakıfbank'tan yeni bir ihtiyaç kredi kampanyası haberi geldi. Vakıfbank, müşterilerine sunduğu birçok avantajlı indirimle de farkını bir kez daha kanıtladı. Müşteri odaklı banka, müşterilerinin ne istediğini bilerek kampanya sunmaya devam ediyor.
Vakıfbank'ın yeni kampanyası yoğun ilgi gördü. 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasını açıklayan banka, kampanya şartlarını tek tek paylaştı. Vakıfbank, emekliler, kamu ve özel sektör çalışanları dahil olmak üzere uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullandıracağını duyurdu.