Acele toplu para arayanlara can suyu desteği! 200.000 TL hemen verilecek, taksitleri 3 ay sonra! Türkiye ekonomi Bankasından dev bir kampanya. Müşterinin yüzünü güldürecek, ödeme kolaylığı veren, uygun ve düşük faizlerle birlikte yılın kredi kampanyasını duyurdu.
Bütçesine göre kredi arayanlar, kendilerini zorlamayacak kredilerin detaylarını merak edenler için Türkiye Ekonomi Bankasından müjde geldi. Herhangi bir statü aranmayacak, her kesimden insana uygun ödeme seçenekler, düşük faizler ve taksit erteleme fırsatları ile birlikte bu ödemeler verilecek. Mart ayı ihtiyaç kredi kampanyası kapsamında verilecek ödemeye ilişkin tüm detaylar haberimizde. İşte detaylar...
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI YILIN KREDİ FIRSATINI DUYURDU!Türkiye Ekonomi Bankası hem mevcut müşterileri hem de yeni müşterileri için 3 ay ertelemeli 200 bin TL'lik ihtiyaç kredi kampanyasını duyurdu. Kampanyaya göre 200 bin TL kredi vermeyi amaçlayan banka müşterilerinin rahat etmesini sağlayacak. Müşterilerine derin bir nefes aldırmayı planlayan bankanın faiz oranı 1,64 olarak belirlendi. Düşük faiz oranının yanında 36 ay vade seçeneği de bulunacak. Aynı zamanda bu kredi ödemelerini 3 ay erteleyebiliyorsunuz. Başvurduğunuz taktirde anında verilecek nakit para ödemesine ilişkin detaylar müşterilerce merak ediliyor.
TEB Bankası acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar için bu ödemeleri gerçekleştirecek. Düşük faiz oranlarıyla birlikte verilecek kredi detayları müşterilerce merak ediliyor. Bunun için banka müşterileri için bir ödeme planı tasarlıyor. Bu açıdan 1,64 faiz oranı belirlenen bankada aynı zamanda taksit seçenekleri 3 ay erteleme seçeneği de bulunuyor. Başvurular ise internet ve mobil bankacılık üzerinden kolayca halledilebilecek. Yeni müşteriler için ise görüntülü konuşma işlemi ile birlikte banka müşterisi olma işlemi tamamlanarak, kredi başvuru işlemlerinizde gerçekleştirilebilecek.