Acele toplu para arayanlara Ziraat Bankası'ndan destek var! Geri ödemesiz 60.000 TL para verilecek: O kişilerden biri de siz olabilirsiniz













60 BİN TL YARDIM DETAYLARI

15 BİN TL TAŞINMA YARDIMI VERİLECEK!

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Türkiye ağır etkilendi ancak dün gece Hatay merkezli bir deprem daha oldu. Türkiye son depremlerin kapı araladığı felaketlerle baş etmeye çalışırken binlerce insan yaşamını yitirdi.Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem çevre 10 ilde de ciddi hasara yol açarken dün geceki Hatay depremi Osmaniye, Kayseri ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından birden fazla açıklama yapılarak deprem bölgesinde yer alan vatandaşları korkuyla baş başa bıraktı.Depremin ardından vatandaşlara maddi tazminat açıklanacağı, kiralama ve yer değiştirme yardımlarının yapılacağı açıklandı. On vilayetin yıkılmasından sonra birden fazla vatandaş evini kaybetti. Depremin hemen ardından canlı yayında çok kritik açıklamalarda yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için yapılacak maddi yardımlardan bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen vatandaşlara bir yıllık kira bedelinin verileceğini, bir yıl sonrasında kayıp evlerinin iade edileceğini, kendi sahasında yaşayan vatandaşların ise 5 bin lira ödeyeceğini açıkladı. TL ve kiralık konutta oturan vatandaşlara 2 bin TL ödeme yapılıyor. Yapılan açıklamaların ardından evleri zarar gören ya da yıkılan vatandaşlara 15 bin TL taşınma desteği alacağı açıklandı.Depremzedeler için geri ödemesiz tazminat ödemesinin Ziraat Bankası aracılığıyla yapıldığı belirtilirken, 15 bin TL'lik taşıma imzasına bunun haricinde 10 bin TL daha ödeneceği açıklandı. Destek düzenlemeleri depremden sonrasında sürecek. Son 20 gündür Türkiye'nin gündeminde depremler var ancak bölgede hala depremler oluyor. Depremzedelerin maddi zararlarının karşılanması için destek ücreti ödeneceği açıklanırken, 15 bin TL'lik taşınma ücretine bunun haricinde daire kiralayanlara 2 bin TL, kendi konutuna sahip olan vatandaşlar 5 bin TL ödeneceği açıklandı. Hisseli konutlarda ise konutlarda yaşayan vatandaşın hasar durumuna göre tazminat alacağı açıklandı. Bakanlığın hazırlamış olduğu hasar tespit çalışmalarına göre ödemelerin Ziraat Bankası aracılığıyla depremzedelerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.