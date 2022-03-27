Acı haber! 10 yaşındaki çocuk gölette boğuldu













Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre dengesini kaybederek gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu. İlçeye bağlı kırsal Davutlar Mahallesi'nde kuzeniyle arazide koyun otlatan 10 yaşındaki Emir Esnek göletin kıyısındayken bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Düştüğü gölden kurtulmayı başaramayan Emir Esnek boğularak hayatını kaybetti.Kuzeninin durumu yetkilere bildirmesi üzerine bölgeye gelen çocuğun yakınları, Emir'in cansız bedenini göletten çıkardı. Olay ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da olay yerine gelerek acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.