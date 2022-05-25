Acı haber! 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak hayatını kaybetti

İstanbul KAğıthane Ortabayır Mahallesi'nde gerçekleşen acı olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde aralarında husumet bulunan Yunus Ç., 22 yaşındaki Nurullah Bozkurt ve 23 yaşındaki Emirhan K. cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Taraflar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda karıştı.
Bir anda birbirine giren şahıslar, karşılıklı olarak birbirlerine silah sıktı. Bu sırada Nurullah Bozkurt adlı genç kalbinden vurularak ağır bir şekilde yaralandı. Olayın ardından yaralı olarak yere yığılan Nurullah Bozkurt çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Korkunç olayda olay yerine intikal eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, olaya müdahale etmek istediler ancak kavgaya karışan kişilerden Yunus Ç. isimli şahıs, bekçilere de ateş etmeye başladı. Bekçiler ile şahıs arasında çıkan arbedede Yunus Ç. Adlı kişi ayağından vuruldu. Yakalanan şahıs emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yunus Ç., “kasten öldürme”, “görevli memura mukavemet” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olaydan sonra kaçan Emirhan K.‘yı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Bir anda birbirine giren şahıslar, karşılıklı olarak birbirlerine silah sıktı. Bu sırada Nurullah Bozkurt adlı genç kalbinden vurularak ağır bir şekilde yaralandı. Olayın ardından yaralı olarak yere yığılan Nurullah Bozkurt çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Korkunç olayda olay yerine intikal eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, olaya müdahale etmek istediler ancak kavgaya karışan kişilerden Yunus Ç. isimli şahıs, bekçilere de ateş etmeye başladı. Bekçiler ile şahıs arasında çıkan arbedede Yunus Ç. Adlı kişi ayağından vuruldu. Yakalanan şahıs emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yunus Ç., “kasten öldürme”, “görevli memura mukavemet” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olaydan sonra kaçan Emirhan K.‘yı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.