GÜNDEM
09 Aralık 2021 - 15:19

Acı haber! 3 askerimiz Irak'ta şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin gerçekleştirdiği saldırısı sonucu 3 askerimizin şehit olduğu belirtildi.

GÜNDEM
09 Aralık 2021 - 15:19
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Acı haber! 3 askerimiz Irak'ta şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucunda 3 askerimizin şehit olduğu aktarıldı. Bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekâtı ile vurulduğunu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği aktarıldı.




Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz.” İfadeleri kullandı.




 
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