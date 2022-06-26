Acı haber! Balayı dönüşü hayatlarını kaybettiler

Acıoayda gece saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre yeni evlenen ve balayına çıkan genç çift 35 yaşındaki Hüseyin Etçi ve 28 yaşındaki Miray Sane Etçi çifti balayı dönüşünde Muğla'dan memleketleri olan Sinop'a doğru dönerken yolda geçirdikleri kazada hayatlarını kaybettiler.Direksiyon hakmiyetinin kaybeden genç çift karşı yola geçerek yolcu otobüsü ile çarpıştı.Kafa kafaya gerçekleşen kazada genç çift hayatını kaybederken otobüste bulunan yolculardan 16 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.Gerçekleşen kazada otobüs şoförüde yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar hastanete kaldırılrak tedavi altına alındılar.
Talihsiz kazada ölen genç çift memleketleri olan Sinop Boyabat'a götürülerek burada kılınan namazlarının ardından defnedildiler. Yürek burkan olayda genç çiftin ailesi gözyaşlarına boğuldu.