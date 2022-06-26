casino siteleritarafbet
YAŞAM
26 Haziran 2022 - 20:02
Güncelleme: 26 Haziran 2022 - 20:02

Acı haber! Balayı dönüşü hayatlarını kaybettiler

Genç çift balayı dönüşü geçirdikleri kazada hayatlarını kaybettiler.

YAŞAM
26 Haziran 2022 - 20:02
Güncelleme: 26 Haziran 2022 - 20:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Acı haber! Balayı dönüşü hayatlarını kaybettiler


Acıoayda gece saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre yeni evlenen ve balayına çıkan genç çift 35 yaşındaki Hüseyin Etçi ve 28 yaşındaki Miray Sane Etçi çifti balayı dönüşünde Muğla'dan memleketleri olan Sinop'a doğru dönerken yolda geçirdikleri kazada hayatlarını kaybettiler.

Direksiyon hakmiyetinin kaybeden genç çift karşı yola geçerek yolcu otobüsü ile çarpıştı.Kafa kafaya gerçekleşen kazada genç çift hayatını kaybederken otobüste bulunan yolculardan 16 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.Gerçekleşen kazada otobüs şoförüde yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar hastanete kaldırılrak tedavi altına alındılar.




Talihsiz kazada ölen genç çift  memleketleri olan Sinop Boyabat'a  götürülerek burada kılınan namazlarının ardından defnedildiler. Yürek burkan olayda  genç çiftin ailesi gözyaşlarına boğuldu. 

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Tekirdağ'da kanlı kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu
Tekirdağ'da kanlı kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu
Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti
Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti
Son Haberler
Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!
Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!
Tekirdağ'da kanlı kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu
Tekirdağ'da kanlı kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu
Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti
Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti
Şişli'de dehşet anları! Damat kayınpederi ezdi sonra vurdu
Şişli'de dehşet anları! Damat kayınpederi ezdi sonra vurdu
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı
Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı
Galatasaray Okan Buruk ile yolları birleştirdi
Galatasaray Okan Buruk ile yolları birleştirdi
Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması
Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması
Tiktok çılgınlığı sınır tanımadı
Tiktok çılgınlığı sınır tanımadı
Diyarbakır'dan acı haber! İki askerimiz şehit oldu
Diyarbakır'dan acı haber! İki askerimiz şehit oldu