Acı haber menajerinden geldi: Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

Alınan bir son dakika
haberine göre Oscar ödüllü aktris Louise Fletcher yaşamını yitirdi. Star Trek ve Guguk Kuşu filmlerinde aldığı rollerle herkesin aklına kazınan ünlü oyuncu hayatını kaybetti.
AKILLARA YER EDİNMİŞTİ
1975 senesinde vizyona giren komedi drama filmi olan Guguk Kuşu adlı filmde Hemşire Mildred Ratched karakteri ile hafızalara kazınan Louise Fletcher, Fransa’da bulunan evinde yaşamını yitirdi. Ölüm haberi ise ünlü oyuncunun menajeri David Shaul’dan geldi.
LOUİSE FLETCHER KİMDİR?
Louise Fletcher, 22 Temmuz 1934 tarihinde işitme engelli bir çiftin oğlu olarak alabama’da dünyaya gelmiştir. Okuma, yazma ve konuşmayı teyzesi sayesimnde öğrenen Fletcher, oyunculuk kariyerine 1959 tarihinde Maverick adlı diziyle başlamıştır. Fletcher, 1960’ların başında yapımcı Jerry Bick ile dünya evine girdi ve art arda iki erkek çocuk sahibi oldu. Çocuklarıtla ilgilenmek için kariyerine 11 yıl boyunca ara verdi. 1975 yılı yapımlı Guguk Kuşu’nda canlandırmış olduğu hemşire Ratched karakteriyle bütün dünyaya kendini tanıttı. Bu rol ile En İyi kadın Oyuncu dalında Akademi, BAFTA ve Altın Küre ödüllerine layık görüldü. Bick’ten ise 1977 yılında boşandı.
LOUİSE FLETCHER’IN YER ALDIĞI PROJELER
• 1963 A Gathering of Eagles • 1974 Thieves Like Us • 1975 Russian Roulette • One Flew Over the Cuckoo’s Nest • 1977 Exorcist II: The Heretic • 1978 The Cheap Detective • 1979 The Lady in Red • The Magician of Lublin • Natural Enemies • 1980 The Lucky Star • Mama Dracula • 1981 Strange Behavior • Be Pretty and Shut Up • 1982 Talk to Me • 1983 Strange Invaders • Brainstorm • 1984 Firestarter • Once Upon a Time in America • Overnight Sensation • 1986 Invaders from Mars • The Boy Who Could Fly • Nobody’s Fool • 1987 Flowers in the Attic • 1988 Two Moon Junction • 1989 Best of the Best • 1990 Shadowzone • Blue Steel • 1992 The Player • Blind Vision • 1994 On Deadly Ground • Giorgino • Tryst • Tollbooth • 1995 Return to Two Moon Junction • Virtuosity • 1996 Mulholland Falls • Edie & Pen • Frankenstein and Me • 2 Days in the Valley • High School High • 1997 Gone Fishin • The Girl Gets Moe • 1998 Johnny 316 • Love Kills • 1999 Cruel Intentions • A Map of the World • The Contract • 2000 Big Eden • Very Mean Men • More Dogs Than Bones • 2001 After Image • Touched by a Killer • 2002 Manna from Heaven • 2003 Silver Man • Finding Home • 2004 Clipping Adam • 2005 Aurora Borealis • Dancing in Twilight • 2006 Fat Rose and Squeaky • 2007 The Last Sin Eater • A Dennis the Menace Christmas • 2010 The Genesis Code • 2011 Cassadaga • 2013 A Perfect Man • 2020 Grizzly II: Revenge