Acı haber! Siirt'te bir askerimiz şehit oldu

Siirt Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü yakınlarında gerçekleşen patlamada edinilen bilgilere göre güvenlik güçleri tarafından güvenlik amaçlı yapılan arazi arama tarama çalışmalarında, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın tespit edildi. Doğan köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı Mayın Arama Timinin (METİ) arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı ekipler tarafından temizlenmesi amacıyla müdahale edilirken gerçekleşen patlamada iki askerimiz yaralandı. 2 Jandarma personeli hastaneye kaldırılırken yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.Gerçekleşen patlamada 2 asker ağır bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralılardan biri hayatını kaybederek şehit oldu.Öte yandan Siirt’tin Pervari ilçesinde meydana gelen mayın patlaması ile ilgili açıklamada bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu tespit edilen mayının imhası sırasında patlamanın gerçekleştiği ve bu patlamada 2 askerimizin yaralandığını aktardı.