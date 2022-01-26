YAŞAM
26 Ocak 2022 - 13:03

Acı haber! Sultanbeyli'de şizofren evlat annesini öldürdü

Sultanbeyli’de şizofren hastası olduğu öğrenilen bir kişi beraber yaşadığı annesini boğazını keserek öldürdü.

YAŞAM
26 Ocak 2022 - 13:03
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Acı haber! Sultanbeyli’de şizofren evlat annesini öldürdü
Sultanbeyli’de gerçekleşen acı olayda edinilen bilgilere göre  şizofren hastası olduğu  iddia edilen O.O.G. adlı bir kişi, aynı evde yaşadığı annesi Gülbeyaz G.’i henüz bilinmeyen bir sebeple bıçakla boğazından keserek öldürdü.



Dehşet verici olayda polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, şizofreni hastası kişi , polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.



Olay sırasında şahsın babasının işte olduğu ve şahsın daha önce de şizofreni nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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