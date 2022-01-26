Acı haber! Sultanbeyli’de şizofren evlat annesini öldürdü













Sultanbeyli’de gerçekleşen acı olayda edinilen bilgilere göre şizofren hastası olduğu iddia edilen O.O.G. adlı bir kişi, aynı evde yaşadığı annesi Gülbeyaz G.’i henüz bilinmeyen bir sebeple bıçakla boğazından keserek öldürdü.Dehşet verici olayda polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, şizofreni hastası kişi , polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı.Olay sırasında şahsın babasının işte olduğu ve şahsın daha önce de şizofreni nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.