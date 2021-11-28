SPOR
28 Kasım 2021 - 23:39

Acı kayıp! Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Bir süre önce tedavi altında alınan eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti.

SPOR
28 Kasım 2021 - 23:39
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Acı kayıp! Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
Galatasaray’ın acı kaybı! Galatasaray takımı resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan paylaşımda “Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" söylemleri yer aldı.




TFF'den Mustafa Cengiz için taziye mesajı



Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu tarafından vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı. Yayınlanan mesajda "Galatasaray Kulübü eski Başkanı Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sarı-Kırmızılı kulübünün bir önceki dönem başkanlığını yapan ve 71 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, Türk futboluna değerli katkılarda bulunmuştu. Merhum Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Galatasaray Spor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Mustafa Cengiz için taziye mesajı
Lider takımlardan da vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için taziye mesajı yayımladı. Yayınlanan taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Mustafa Cengiz'in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Cengiz ailesine, Galatasaray camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Mustafa Cengiz için yayımladığı taziye mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Galatasaray Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.

 
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