Erdal Beşikçioğlu, Ertan Saban, Belçim Bilgin gibi birbirinden usta oyuncuları buluşturan Acı Kiraz filmi sinemaseverlerin dikkatini çekiyor. Bu akşam TV'de ilk kez ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan filme dair detaylar ise merak ediliyor.
MEDYA
08 Ağustos 2022 - 20:31
Acı Kiraz film konusu ne? Acı Kiraz filmi nerede çekildi? Acı Kiraz film konusu ve oyuncuları
Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Acı Kiraz filmi bu akşam TV'de ilk kez ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Filmin fragmanının yayınlanmasının ardından seyirci konusu ve oyuncularına dair detayları merak etti. Peki, Acı Kiraz film konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? İşte Acı Kiraz filmiyle ilgili merak edilen detaylar...
MEDYA
08 Ağustos 2022 - 20:31