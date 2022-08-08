Acı Kiraz film konusu ne? Acı Kiraz filmi nerede çekildi? Acı Kiraz film konusu ve oyuncuları







Acı Kiraz filminin konusu nedir?







Kiraz Ağacı film oyuncuları ve karakterleri

Erdal Beşikçioğlu, Ertan Saban, Belçim Bilgin gibi birbirinden usta oyuncuları buluşturan Acı Kiraz filmi sinemaseverlerin dikkatini çekiyor. Bu akşam TV'de ilk kez ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan filme dair detaylar ise merak ediliyor.Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğunu, senaryosunu Oliver Romevski'nin kaleme aldığı Acı Kiraz filminde birçok karakter merkeze alınmıştır. Bu karakterlerin ortasında ise Gajur'un babasının kiraz ağaçları yer alır. Söz konusu kiraz ağaçlarını birçok kişinin hayalini, umudunu ve öfkesini temsil etmektedir. Kimileri bu kiraz ağaçlarından para kazanırken, kimileri de ağacın gölgesi altında insan kaçakçılığı yapmaktadır. Daha masum olanlar ise yalnızca ağacı yetiştirmekle yetiniyor. Adeta bir metafor havası ile anlatılan "kiraz" farklı karakterlerin duygularını temsil eden bir obje olarak gösteriliyor. Kirazla aşırı iç içe olunduğunda tadının kaçacağını, orijinalliğini yitireceğini belirtiyor. Karışık bir kurgusu olan film çerez film arayanlar için ideal bir seçim olacaktır.Erdal Beşikçioglu – Antonio Ertan Saban – Stoka Belçim Bilgin – Doktor Panova Bülent Şakrak – Gajur Luran Ahmeti – Patron Pano Halil Ergün – Afrim Deniz Abdula – Abdula