MEDYA
08 Ağustos 2022 - 20:31

Acı Kiraz film konusu ne? Acı Kiraz filmi nerede çekildi? Acı Kiraz film konusu ve oyuncuları

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Acı Kiraz filmi bu akşam TV'de ilk kez ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Filmin fragmanının yayınlanmasının ardından seyirci konusu ve oyuncularına dair detayları merak etti. Peki, Acı Kiraz film konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? İşte Acı Kiraz filmiyle ilgili merak edilen detaylar...

MEDYA
08 Ağustos 2022 - 20:31
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Acı Kiraz film konusu ne? Acı Kiraz filmi nerede çekildi? Acı Kiraz film konusu ve oyuncuları


Erdal Beşikçioğlu, Ertan Saban, Belçim Bilgin gibi birbirinden usta oyuncuları buluşturan Acı Kiraz filmi sinemaseverlerin dikkatini çekiyor. Bu akşam TV'de ilk kez ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan filme dair detaylar ise merak ediliyor.

Acı Kiraz filminin konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğunu, senaryosunu Oliver Romevski'nin kaleme aldığı Acı Kiraz filminde birçok karakter merkeze alınmıştır. Bu karakterlerin ortasında ise Gajur'un babasının kiraz ağaçları yer alır. Söz konusu kiraz ağaçlarını birçok kişinin hayalini, umudunu ve öfkesini temsil etmektedir. Kimileri bu kiraz ağaçlarından para kazanırken, kimileri de ağacın gölgesi altında insan kaçakçılığı yapmaktadır. Daha masum olanlar ise yalnızca ağacı yetiştirmekle yetiniyor. Adeta bir metafor havası ile anlatılan "kiraz" farklı karakterlerin duygularını temsil eden bir obje olarak gösteriliyor. Kirazla aşırı iç içe olunduğunda tadının kaçacağını, orijinalliğini yitireceğini belirtiyor. Karışık bir kurgusu olan film çerez film arayanlar için ideal bir seçim olacaktır.



 acı kiraz filmi

Kiraz Ağacı film oyuncuları ve karakterleri

Erdal Beşikçioglu – Antonio

Ertan Saban – Stoka

Belçim Bilgin – Doktor Panova

Bülent Şakrak – Gajur

Luran Ahmeti – Patron Pano

Halil Ergün – Afrim

Deniz Abdula – Abdula

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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