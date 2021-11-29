Acı olay! 9 yaşındaki bisikletli çocuk kamyon altında kaldı

Bursa’da gerçekleşen acı olayda edinilen bilgilere göre Orhangazi ilçesinde 64 yaşındaki Zeki K. yönetimindeki kamyon, İznik Yolu girişinde manevra yaptığı esnada bisikleti ile birlikte kaldırımda giderken yola inen Suriye uyruklu 9 yaşındaki Ahmet Mehmet'e çarptı. Yaralanan çocuk, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Talihsiz çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayı öğrenerek hastaneye gelen talihsiz çocuğun annesi Fatma Mehmet ve babası Kasım Mehmet, sinir krizi geçirdi. Kamyon sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.