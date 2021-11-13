Acı olay! Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gerçekleşen acı olayda edinilen bilgilere göre Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir site inşaatında boya işçisi olarak çalışan 42 yaşındaki Salih B akşam saatlerinde 12. kattan asansör boşluğuna düştü.Düşme sesine koşan diğer işçiler, hemen olay yerine koşarak durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza ihbarının sonrasında bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk incelemede talihsiz işçinin hayatını kaybettiğinin belirledi.. Hayatını kaybeden talihsiz işçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri Adli Tıp morguna götürülürken olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.