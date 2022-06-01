YAŞAM
01 Haziran 2022 - 13:48

Acı olay! bunalıma giren baba evi ateşe verdi

Manisa'nın Kula ilçesinde bunalıma giren bir baba evini ateşe verdi. Tüm ailenin evde olduğu sıralarda yanan evde baba hayatını kaybederken anne ve 2 çocuğu ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

YAŞAM
01 Haziran 2022 - 13:48
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Acı olay! bunalıma giren baba evi ateşe verdi
Manisa Kula ilçesinde gerçekleşen acı olayda edinilen bilgilere göre psikolojik sorunları olan İbrahim Sancar adlı bir kişi bunalıma girerek , sabah saat 05.00 sıralarında eşi 39 yaşındaki Zeliha Sancar ile çocukları 6 yaşındaki Kader Sancar ve 3 yaşındaki Fırat Sancar  evde uyudukları esnada eve kolonya şişesi dökerek evini ateşe verdi. Bir anda alevler içerisinde kalan evden yükselen dumanları gören komşular durumu hemen yetkilere haber verdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri hemen yağına müdahale etti. 
Yangından çıkartılan aile hemen tedavi için hastaneye kaldırıldı. 

AĞIR YARALANAN BABA KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan aileden 37 yaşındaki  baba İbrahim Sancar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 39 yaşındaki anne Zeliha Sancar 3.derece yanık vakasıyla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne, vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan 3 ve 6 yaşındaki çocuklar ise İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedavilerine devam edildi..

Öte yandan ağır yaralı bir şekilde İzmir ve Manisa'ya sevk edilen anne ile çocuklarının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken gerçekleşen olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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