Acı olay! Kayıp 2 arkadaşın cansız bedeni bulundu

Gaziantep’te gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Karkamış ilçesine bağlı ada mevkiinde Fırat Nehri kenarında bir süredir kendilerinden haber alınamayan 23 yaşındaki İbrahim C. ile arkadaşı 25 yaşındaki Harun Ö.'nün kullandığı otomobil 2 gün önce Keklikoğlu Mahallesi yakınlarındaki Sarıkaya mevkiinde yakılmış halde bulundu. Haber alınamayan gençleri arama çalışmaları devam ederken acı haber bu sabah geldi. İki arkadaşın cesedi Fırat Nehri kenarındaki bir fıstık bahçesinde gömülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken yapılan incelemenin ardından iki gencin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Otopsi yapıldıktan sonra cenazeler ailelerine teslim edildi. Gençlerin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
Öte yandan iki gencin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.