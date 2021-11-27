YAŞAM
27 Kasım 2021 - 15:54

Acı olay! Kayıp 2 arkadaşın cansız bedeni bulundu

Gaziantep’te kaybolan ve otomobilleri yakılmış bir halde bulunan 2 gencin cansız bedenleri, fıstık bahçesine gömülü halde bulundu.

YAŞAM
27 Kasım 2021 - 15:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Acı olay! Kayıp 2 arkadaşın cansız bedeni bulundu
Gaziantep’te gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Karkamış ilçesine bağlı ada mevkiinde Fırat Nehri kenarında bir süredir kendilerinden haber alınamayan 23 yaşındaki İbrahim C. ile arkadaşı 25 yaşındaki Harun Ö.'nün kullandığı otomobil 2 gün önce Keklikoğlu Mahallesi yakınlarındaki Sarıkaya mevkiinde yakılmış halde bulundu. Haber alınamayan gençleri arama çalışmaları devam ederken acı haber bu sabah geldi. İki arkadaşın cesedi Fırat Nehri kenarındaki bir fıstık bahçesinde gömülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken yapılan incelemenin ardından iki gencin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.




Otopsi yapıldıktan sonra cenazeler ailelerine teslim edildi.  Gençlerin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.



Öte yandan iki gencin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü öne sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Kazaya karışan BAYKAR'ın takım lideri Tarık Kesekçi, hayatını kaybetti!
Kazaya karışan BAYKAR'ın takım lideri Tarık Kesekçi, hayatını kaybetti!
Aydın'da fırtına bir köyü yerle bir etti
Aydın'da fırtına bir köyü yerle bir etti
Son Haberler
Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, kamyonla yurt dışına kaçarken yakalandı
Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, kamyonla yurt dışına...
Kazaya karışan BAYKAR'ın takım lideri Tarık Kesekçi, hayatını kaybetti!
Kazaya karışan BAYKAR'ın takım lideri Tarık Kesekçi, hayatını...
Aydın'da fırtına bir köyü yerle bir etti
Aydın'da fırtına bir köyü yerle bir etti
Baykar'ın uçak mühendisi hayatını kaybetti
Baykar'ın uçak mühendisi hayatını kaybetti
Elektrik fatura dolandırıcılarına dikkat! TRT payı diyerek tuzağa düşürüyorlar..
Elektrik fatura dolandırıcılarına dikkat! TRT payı diyerek tuzağa...
Balina kusmuğundan yapılan misk-i amber'in fiyatı dudak uçuklatıyor!
Balina kusmuğundan yapılan misk-i amber'in fiyatı dudak uçuklatıyor!
Taksici müşterisine hakaret edince belgesinden oldu!
Taksici müşterisine hakaret edince belgesinden oldu!
MasterChef’te dokunulmazlık oyununu jürisi aileler
MasterChef’te dokunulmazlık oyununu jürisi aileler
Sahte ilaç depolarına baskın
Sahte ilaç depolarına baskın
Böyle vahşet görülmedi! Küçük çocuk, amcası tarafından kızgın kaşıkla yakıldı
Böyle vahşet görülmedi! Küçük çocuk, amcası tarafından kızgın...