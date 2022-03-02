Açık alan ve havalandırması yeterli kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı!













Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni dönemin detayları bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında netlik kazandı. Alınan yeni kararlar hakkında bilgiler veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herkesin merakla beklediği maske kararını da basın aracılığı ile kamuoyuna duyurdu.Açık havada ve havalandırması yeterli olan kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığını açıklayan Bakan Koca, sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla bu tarz yerlerde maske kullanmanın şart olmadığını bildirdi.