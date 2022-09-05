YAŞAM
05 Eylül 2022 - 13:27

Açık havada sinema keyfinde son hafta

Akasya Açık Hava Sineması'nın son haftasında ‘Judy', ‘Minari' ve ‘Top Gun: Maverick' filmleri beyaz perdeye yansırken, belirlenen günlerde ise canlı dj performansları devam etmektedir.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 13:27
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Açık havada sinema keyfinde son hafta


İstanbul'un cazibe merkezleri arasında yer alan Akasya'da, açık hava sineması etkinliği devam etmektedir. 23 Ağustos'ta başlayan ve onuncu hafta sona ermesi planlanan etkinlikte sinemaseverler, Akasya Retro Lunapark'ta saat 21.30'da başlayan gösterimlerde, keyifli filmleri para ödemeden izleyebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, oldukça verimli geçiren seçkisi ile yoğun ilgi gören Akasya Açık Hava Sineması'nın son haftasında; ünlü oyuncu ve şarkıcı Judy Garland'ın hayatına odaklanan ‘Judy', seksenli yıllarda Koreli bir ailenin Amerika'da var olma ve oraya ait olma çabalarını anlatan ‘Minari' ve 1986 yapımı ‘Top Gun' filminin devamı niteliğinde olan ve Tom Cruise'un başrolde olduğu aksiyon filmi ‘Top Gun: Maverick' Akasya misafirleri ile buluşacak. Misafirlerine farklı sürprizlerle de eski açık hava sinema günlerine dönüş hissi veren etkinlikte onuncu hafta 6 Eylül'deki ‘Judy' ve 10 Eylül'deki ‘Top Gun: Maverick' gösterimlerinden önce canlı dj performansları gerçekleşecek.



Program şöyle açıklandı:

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