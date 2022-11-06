Açık Kapı nedir, başvurusu nereden yapılır? Açık kapı sonuçları nasıl öğrenilir? 2022 Açık Kapı harçlığı

2017 yılından bu yana uygulamaya koyulan açık kapı, vatandaşların sorunlarına hızlı çözüm getiriyor. Açık kapı uygulamasıyla birçok vatandaş hızlıca sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Açık kapı uygulamasıyla vatandaşlar ilgili kurumlar ile hızı bir şekilde iletişime geçiyor ve talepleri yetkili kuruma iletilerek sorunları çözülüyor. 17 alanda hizmet veren açık kapı, 322 konuyu ele alıyor.
AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
Açık kapı başvuruları üç ayrı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birincisi açık kapı mobil uygulaması üzerinden yapılan başvurulardır. Diğer yöntemler ise e-Devlet sisteminden ve il valiliklerinde bulunan açık kapı birimlerinden yapılan başvurulardır.
E-DEVLET AÇIK KAPI BAŞVURUSU YAPMA
E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'Açık Kapı Başvurusu' yazın. Açılan ekrandaki yeni başvuru seçeneğini seçerek gerekli alanları doldurun. Bu alanları doldurduktan sonra başvuru işleminizi tamamlamış olacaksınız.
ACİKKAPİ.GOV.TR ADRESİNDEN AÇIK KAPI BAŞVURUSU YAPMA
Açık kapı resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra başvuru yap seçeneğini seçin. Açılan ekrandaki bilgileri doldurduktan sonra sistemin telefonunuza yollayacağı onay kodunu doğrulayın. Bu adımları yaptığınızda başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.
AÇIK KAPI BAŞVURU SONUCU ÖĞRENME
Yapılan başvuruların sonucu 1 hafta içinde açıklanıyor. Başvuru sonucunuzu e-Devlet sistemi ile açık kapı resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
AÇIK KAPI BAYRAM HARÇLIKLARI 2022
Açık kapı projesinde bayram harçlığı verildiğine dair çıkan haberler
asılsızdır. Açık kapı projesi sosyal yardım projesi olmadığı için maddi olarak hiçbir şey vermemektedir.