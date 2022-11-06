YAŞAM
06 Kasım 2022 - 10:32

Açık Kapı nedir, başvurusu nereden yapılır? Açık kapı sonuçları nasıl öğrenilir? 2022 Açık Kapı harçlığı

Ekonomik açıdan zor durumda olan vatandaşlar devlet tarafından yapılan sosyal yardımlara yoğun ilgi gösteriyor. Bu yardımlardan biri de açık kapı yardımı. Peki, açık kapı yardımı nedir, ne kadardır? Açık kapı yardımı kimlere verilir? İşte, açık kapı yardımıyla ilgili merak edilenler...

YAŞAM
06 Kasım 2022 - 10:32
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Açık Kapı nedir, başvurusu nereden yapılır? Açık kapı sonuçları nasıl öğrenilir? 2022 Açık Kapı harçlığı


2017 yılından bu yana uygulamaya koyulan açık kapı, vatandaşların sorunlarına hızlı çözüm getiriyor. Açık kapı uygulamasıyla birçok vatandaş hızlıca sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Açık kapı uygulamasıyla vatandaşlar ilgili kurumlar ile hızı bir şekilde iletişime geçiyor ve talepleri yetkili kuruma iletilerek sorunları çözülüyor. 17 alanda hizmet veren açık kapı, 322 konuyu ele alıyor.

AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?



Açık kapı başvuruları üç ayrı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birincisi açık kapı mobil uygulaması üzerinden yapılan başvurulardır. Diğer yöntemler ise e-Devlet sisteminden ve il valiliklerinde bulunan açık kapı birimlerinden yapılan başvurulardır.

E-DEVLET AÇIK KAPI BAŞVURUSU YAPMA

E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'Açık Kapı Başvurusu' yazın. Açılan ekrandaki yeni başvuru seçeneğini seçerek gerekli alanları doldurun. Bu alanları doldurduktan sonra başvuru işleminizi tamamlamış olacaksınız.

 açık kapı nedir

ACİKKAPİ.GOV.TR ADRESİNDEN AÇIK KAPI BAŞVURUSU YAPMA

Açık kapı resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra başvuru yap seçeneğini seçin. Açılan ekrandaki bilgileri doldurduktan sonra sistemin telefonunuza yollayacağı onay kodunu doğrulayın. Bu adımları yaptığınızda başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.

AÇIK KAPI BAŞVURU SONUCU ÖĞRENME

Yapılan başvuruların sonucu 1 hafta içinde açıklanıyor. Başvuru sonucunuzu e-Devlet sistemi ile açık kapı resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

AÇIK KAPI BAYRAM HARÇLIKLARI 2022

Açık kapı projesinde bayram harçlığı verildiğine dair çıkan haberler asılsızdır. Açık kapı projesi sosyal yardım projesi olmadığı için maddi olarak hiçbir şey vermemektedir.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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