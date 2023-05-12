EĞİTİM
12 Mayıs 2023 - 21:21

Açık Öğretim öğrencileri bu haber sizin için: O sınavlar online yapılacak!

Açık öğretim fakültelerinde eğitim gören öğrenciler sene sonu sınavlarının yüz yüze olup olmayacağını araştırırken yeni haberler verildi. Tüm detaylar haberimizde.

EĞİTİM
12 Mayıs 2023 - 21:21
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Açık Öğretim öğrencileri bu haber sizin için: O sınavlar online yapılacak!


Açık öğretim fakültesi öğrencileri vize sınavlarını online olarak tamamladı. Sınavlar sonrası öğrenciler merakla final sınavlarını araştırmaya başladı. Peki finaller online olarak mı yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÇIK ÖĞRETİM FİNAL SINAVLARI

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için sevindiren haberler geldi. 



Açk Öğretim Final Sınavları Online Olacak

Sınavların yine online yapılmasına karar verildi. Dönem sonu sınavları 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerinde online olarak internet üzerinden yapılacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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