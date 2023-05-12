Açık Öğretim öğrencileri bu haber sizin için: O sınavlar online yapılacak!

Açık öğretim fakültesi öğrencileri vize sınavlarını online olarak tamamladı. Sınavlar sonrası öğrenciler merakla final sınavlarını araştırmaya başladı. Peki finaller online olarak mı yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
AÇIK ÖĞRETİM FİNAL SINAVLARIAnadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için sevindiren haberler geldi.
Sınavların yine online yapılmasına karar verildi. Dönem sonu sınavları 3-4 Haziran ve 10-11 Haziran tarihlerinde online olarak internet üzerinden yapılacak.