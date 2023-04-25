DÜNYA
25 Nisan 2023 - 12:12

Açıklanamayan 'okyanus ısınması' bilim insanlarını alarma geçirdi!

Yakın zamanda dünya okyanuslarının hızla ısınması, bunun küresel ısınmaya katkıda bulunacağından endişe duyan bilim insanlarını harekete geçirdi.

DÜNYA
25 Nisan 2023 - 12:12
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Açıklanamayan ‘okyanus ısınması’ bilim insanlarını alarma geçirdi!


      Bu ay, küresel deniz yüzeyi yeni bir rekor yüksek sıcaklığa ulaştı. Bilim insanları, daha önce hiç bu kadar hızlı ısınmadığını belirtti.

Deniz



      Bilim insanları  bunun neden olduğunu tam olarak anlamakta zorluk çekiyor. Ancak, diğer hava olaylarıyla birleştiğinde, dünya sıcaklığının gelecek yılın sonuna kadar endişe verici yeni bir seviyeye ulaşabileceğinden endişe ediyorlar.

Isı

      Uzmanlar, okyanusu ısıtan bir hava sistemi olan güçlü bir El Nino hava olayının da önümüzdeki aylarda başlayacağını belirtti. Daha sıcak okyanusların deniz yaşamını öldürebileceği, daha aşırı hava koşullarına yol açabileceği ve deniz seviyelerini yükseltebileceği endişesi var.

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