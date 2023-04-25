Açıklanamayan ‘okyanus ısınması’ bilim insanlarını alarma geçirdi!













Bu ay, küresel deniz yüzeyi yeni bir rekor yüksek sıcaklığa ulaştı. Bilim insanları, daha önce hiç bu kadar hızlı ısınmadığını belirtti.Bilim insanları bunun neden olduğunu tam olarak anlamakta zorluk çekiyor. Ancak, diğer hava olaylarıyla birleştiğinde, dünya sıcaklığının gelecek yılın sonuna kadar endişe verici yeni bir seviyeye ulaşabileceğinden endişe ediyorlar.Uzmanlar, okyanusu ısıtan bir hava sistemi olan güçlü bir El Nino hava olayının da önümüzdeki aylarda başlayacağını belirtti. Daha sıcak okyanusların deniz yaşamını öldürebileceği, daha aşırı hava koşullarına yol açabileceği ve deniz seviyelerini yükseltebileceği endişesi var.