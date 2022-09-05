Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri af başvuruları başladı













Yapılan duyuruda, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 17:00'de sona erecek başvuruların https://aof.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılabileceği belirtildi. 5-30 Eylül 2022 tarihleri arasında af başvurusunu tamamlayan adayların kayıt işlemlerini 10-14 Ekim 2022; 4 Ekim-7 Kasım 2022 tarihleri arasında af başvurusunu tamamlayan adayların ise kayıt işlemlerini 6-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.Kaydı silinip 7417 sayılı Kanun (Af) çerçevesinde 10-14 Ekim 2022 tarihleri arasında kayıt yaptıran öğrenciler “Ders Ekleme” işlemlerini 10-17 Ekim 2022 tarihlerinde yine https://aof.anadolu.edu.tr adresinden yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Duyuruya göre kesin kayıt başvuruları internet ortamında çevrimiçi yapılacak posta/kargo ile kayıt yapılmayacak.