Acil borç para arayanlar o bankaya koşsun! 0 faizli 5000 TL nakit para ATM'de bekliyor! İşte acil paraya ihtiyacı olanların fakat kredi çekmek istemeyenleri ilgilendiren bir haber. Bilindiği üzere ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Deprem felaketi öncesinde yaşanan ekonomik sarsıntılar deprem felaketi ile birlikte en üst seviyeye çıktı.
Depremleri bir çok insanımızı götürdüğü gibi aynı zamanda geride kalan pek çok depremzede geçinme derdi çekiyor. Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Türkiye için duyurular bankalardan geldi. İşte 5 bin TL nakit avans veren o banka. Sıfır faizsiz, kredi çekmeden verilecek olan nakit avansı hangi bankanın vereceği ve diğer detaylar haberimizde...
ANINDA NAKİT AVANSTürkiye zor günlerden geçerken bankalardan kampanya haberleri ardı arkasına gelmeye devam ediyor. Pek çok banka depremzedeler için yardım ödemeleri yaparak, çeşitli kredi seçeneklerini ve imkanlarını duyurmuştu. Bankaların müşterilerine sağladığı pek kolaylığın yanında bir de acil ihtiyaç paraları geliyor. Anlık olarak ihtiyaç duyacağınız parayı anında temin edebilecek nakit avans kampanyaları müşteriler tarafından oldukça rağbet görüyor. Ziraat Bankası'da müşterileri sevindirecek bir kampanya haberi paylaştı. Buna göre banka 5 bin TL nakit avansı, faizsiz olarak müşterilerine verecek. Kredi çekmeden bu paradan faydalanılabilecek. İşte diğer ayrıntılar...
Depremzedeler için kira yardımı, ev yardımı gibi pek çok kampanyası bulunan Ziraat Bankası müşterileri için acil nakit ihtiyaçlarını da giderecek. Depremzedelere yönelik olarak her türlü fırsatı sunan ve kampanyalarını geliştiren banka, şimdi de nakit avans kampanyası ile pek çok müşteri çekiyor. Ziraat Bankası'nda hesabınızın bulunmaması halinde bu ödemeler TC kimlik numaraları ile beraber yapılabilecek. Zor günlerde vatandaşın yanında bulunmaya çalışan kamu bankası faizsiz olarak kredi seçenekleri de sunuyor.