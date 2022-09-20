Dün akşam saat 20.41'te Kaş ilçesine 103 deniz mili mesafede ‘mayday' (acil durum) çağrısında yer alan 20 metrelik gemiden dahil edilen 283 düzensiz göçmenin bulunduğu kargo gemisi, Sahil güvenlik Antalya Grup Komutanlığı açıklarına geldi. Gemiye, komutanlığa bağlı sahil güvenlik botlarının eşlik ettiği görüldü.
Göçmenlerin, karaya indirilmesi için hazırlıklar devam etmekte.
YAŞAM
20 Eylül 2022 - 20:25
Acil durum çağrısı gönderen gemideki göçmenler Antalya'ya ulaştı
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında acil durum çağrısı gönderen tekneden kurtarılan 283 düzensiz göçmenin bulunduğu ticari kargo gemisi, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı yakınlarına getirildi.
YAŞAM
20 Eylül 2022 - 20:25
Dün akşam saat 20.41'te Kaş ilçesine 103 deniz mili mesafede ‘mayday' (acil durum) çağrısında yer alan 20 metrelik gemiden dahil edilen 283 düzensiz göçmenin bulunduğu kargo gemisi, Sahil güvenlik Antalya Grup Komutanlığı açıklarına geldi. Gemiye, komutanlığa bağlı sahil güvenlik botlarının eşlik ettiği görüldü.
EDİTOR
İlginizi Çekebilir