Acil el harçlığına ihtiyacı olanlar dikkat! SMS gönderen 2000 TL ödeme alacak: Bankadan müthiş kampanya!

BAŞVURU YAPANLARA O BANKADAN 2 BİN TL ÖDEME! SMS GÖNDERMENİZ YETERLİ OLACAK!







HALK BANKASI YENİ KAMPANYASI

HALK BANK PARAFPARA KAMPANYA DETAYLARI

Halkbank en fazla müşteri potansiyeline sahip kamu bankalarının başında geliyor. Halkbank’tan müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…Halkbank müşterileri için yeni bir kampanya duyurusunda bulunurken, müşterilerin alışveriş yaptıkların da geçerli olan kampanya tüm hızıyla devam ediyor. Halk Bankası yeni bir kampanya kapsamında 2.000 Türk Lirası ödeme yapacağını resmen açıkladı. Banka, resmi internet sitesinde duyurduğu yeni kampanyanın detaylarını paylaştı. Kampanyaya katılan müşterilere 2.000 Türk Lirası hediye edeceklerini açıkladılar. Peki Halkbank kampanyasının detayları neler, 2.000 Türk Lirası ödemek için başvuru şartları neler, tüm ayrıntılar haberimizde…Bankanın kampanyası hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde yaptığı kampanyalarla adından söz ettiren Halk Bank yeni bir kampanya başlattı. Halk Bankası'nın Paraf kampanyası kapsamında 2.000 Türk Lira Parafpara hediye edilecektir. Halk Bankası'nın resmi internet sitesine göre alışveriş yapmadan önce SMS ile kampanyaya katılmanız gerekmektedir. Bankanın yeni kampanyalarından yararlanmak için alışveriş yapmadan önce kredi kartınızın son 6 hanesini ve ardından anahtar kelimenizi bir boşluk bırakarak 3404'e SMS göndermeniz yeterlidir.Kampanya detayları aşağıdaki gibidir. Kampanya kapsamında ParafPara her 5.000 Türk Lirasına 400 Türk Lirası, her 10.000 Türk Lirasına 1.000 Türk Lirası, her 15.000 Türk Lirasına 1.000 Türk Lirası ve her 20.000 Türk Lirasına 2.000 Türk Lirası parafpara alacaklar. Müşteriler bunlardan sadece birini seçerek kampanyaya katılabilir. Promosyonda kazanılan ParafPara tutarı, 12 ay fatura dönemleri boyunca kartınızdan tahsil edilecek ve satın almanın hemen ardından 12 faturalandırma döneminin her birinde taahhüt ettiğiniz kullanım tutarı kadar tahsil edilecektir. Kampanyaya katılım sadece SMS le olacak şekildedir. Paraf Mobil'e katılım mümkün değildir. Kampanyaya katılmak için numaranın bankaya kayıtlı bir cep telefonu numarası olması gerekmektedir. Bu promosyondan yalnızca bir (1) adet orijinal Paraf ve Parafly kredi kartı yararlanabilir. Kampanyalar arasında Halk Kartlar, Ticari Kartlar, Sanal Kartlar ve Eklenti Kartlar yer almaktadır. Ayrıca, dönemsel gecikmeli kartlar için kampanya talepleri karşılanmayacaktır.